BON PLAN N30 : une souris sans fil 2,4 GHz d'inspiration rétro style NES élaborée par Daniel Jansson

En se promenant sur les boutiques en ligne, il y a parfois des découvertes originales et celle du jour en fait partie. Nous sommes tombés sur une souris sans fil (2,4 GHz) au look assez particulier puisqu'elle se veut « old school ». En effet, le designer de ce mulot rétro s'est ouvertement inspiré de la Nintendo NES et cela donne une souris assez angulaire et reprenant les codes graphiques et couleurs de la célèbre console 8 bits. Compatible Windows, sans fil via un dongle, elle est donc destinée à être utilisée sur PC et ne plaira, sans aucun doute, qu'aux fans de la marque nippone.

Comme vous le voyez sur les images, il y a deux boutons rouges en guise de clic droit et clic gauche, et une croix directionnelle pouvant être utilisée pour naviguer. La roulette est tactile et semble bien fonctionner. La souris n'a pas besoin de tapis et fonctionne sur toutes les surfaces habituelles. Elle est notée 4,4/5 avec 263 évaluations, ce qui donne un bon retour sur l'accueil du produit par les acheteurs Amazon.

Vous pouvez l'acheter actuellement sur le site d'Amazon France, au prix de 19,99 € TTC au lieu de 24,99 €. À noter, ce produit est classé Prime et sera donc envoyé rapidement et sans frais de port si vous êtes abonné à ce service.