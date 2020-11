BON PLAN : un pack Humble Bundle spécial VR avec de bons jeux à partir de 0,85 € !

C'est cette fois-ci au tour des jeux VR d'avoir leur propre bundle. Nommé HUMBLE FALL VR BUNDLE, le pack contient pas moins de 8 jeux Steam VR pour seulement 14,49 €.

Au programme et comme à son habitude, l'offre propose quatre bundles différents :

Le premier à 0,85 € : A-Tech Cybernetic, Archangel: Hellfire et Killing Floor Incursion.

Le deuxième à 8,52 € : Raw Data + les jeux précédents.

Le troisième à 13,20 € : I Expect You To Die et Creed: Rise to Glory + les jeux précédents.

Le quatrième à 14,49 € : The Walking Dead: Saints & Sinners et Zero Caliber VR + les autres.

Ce bundle est disponible jusqu'au 24 novembre sur Humble Bundle.