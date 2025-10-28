BON PLAN Steam, GOG.com, Gamesplanet : les soldes d'Halloween sont lancés

BON PLAN Steam, GOG.com, Gamesplanet : les soldes d'Halloween sont lancéspar Amaury M.
Plusieurs plateformes de vente de jeux vidéo viennent de lancer leurs offres d'Halloween. Au menu : des jeux d'horreur à petit prix, mais pas seulement.
Qui dit Halloween dit films d'horreur et bonbons, mais aussi jeux en promotion. C'est une tradition, les plateformes de jeux vidéo sur ordinateur lancent des réductions sur de nombreux titres aux alentours du 31 octobre. Si vous êtes du genre froussard, pas de panique, il n'y a pas que des jeux d'horreur à prix réduit.
Des soldes d'Halloween sur Steam
Valve lance L'Épouvantable Halloween de Steam IV. D'excellents jeux sont en promotion, à l'instar de Hollow Knight, Dead by Daylight, Misery, Phasmophobia, DayZ, Project Zomboid, The Walking Dead : The Telltale Definitive Series, Left 4 Dead 2, Dying Light 2 Stay Human, Little Nightmares I et II, V Rising, Vampire Survivors, Hades ou encore The Forest. Vous pouvez retrouver les jeux en promotion sur Steam, jusqu'au 3 novembre prochain.
Des soldes d'Halloween sur GOG.com
De son côté, GOG.com embraye avec l'Autumn Sale. C'est la même chose, mais avec des jeux vidéo sans DRM. La boutique annonce plus de 7 000 offres jusqu'à - 95 %, avec des bestsellers comme :
- Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty à 21,04 € (- 30 %) ;
- Vampire : The Masquerade - Bloodlines à 9,19 € (- 50 %) ;
- Legacy of Kain Soul Reaver 1 & 2 Remastered à 18,89 € (- 35 %) ;
- Warhammer 40,000 : Dawn of War - Definitive Edition à 25,69 € (- 10 %) ;
- Silent Hill 2 Remake à 35,06 € (- 50 %) ;
- The Witcher 3 : Wild Hunt - Complete Edition à 10 € (- 80 %) ;
- Stardew Valley à 9,79 € (- 30 %) ;
- Manor Lords à 26,08 € (- 35 %) ;
- Tainted Grail : The Fall of Avalon à 35,19 € (- 20 %) ;
- Tomb Raider IV-VI Remastered à 18,89 € (- 35 %) ;
- The Alters : Deluxe Edition à 41,49 € (- 16 %) ;
- Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition à 51,99 € (- 35 %) ;
- RoboCop : Rogue City - Alex Murphy Edition à 5,99 € (- 90 %) ;
- Disco Elysium - The Final Cut à 10 € (- 75 %).
Les offres de l'Autumn Sale sont disponibles sur GOG.com jusqu'au 5 novembre prochain.
Des soldes d'Halloween chez Gamesplanet
Enfin, Gamesplanet lance ses Halloween Deals. La boutique met notamment à l'honneur les jeux de Bloober Team, avec de belles réductions sur Cronos : The New Dawn, Layers of Fear, Observer, The Medium, Blair Witch et Silent Hill 2 Remake. Gamesplanet met en avant d'autres offres :
- Star Wars Outlaws à 31,99 € (- 54 %) ;
- Monster Hunter Wilds à 43,99 € (- 37 %) ;
- Alan Wake Collector's Edition à 6,75 € ;
- Last Train Home à 12,99 € (- 68 %) ;
- Revenge of the Savage Planet à 12,75 € (- 57 %) ;
- Zombi à 4,79 € (- 76 %) ;
- Remnant II à 19,99 € (- 60 %) ;
- Tormented Souls 2 à 23,99 € (- 20 %) ;
- The Walking Dead: The Telltale Definitive Series à 11,49 € (- 77 %) ;
- Call of the Sea Deluxe Edition à 5,40 € (- 77 %) ;
- West of Dead à 3,75 € (- 81 %).
Toutes les offres sont à retrouver sur le site de Gamesplanet.
