BON PLAN Steam, GOG.com, Gamesplanet : les soldes d'Halloween sont lancés

Qui dit Halloween dit films d'horreur et bonbons, mais aussi jeux en promotion. C'est une tradition, les plateformes de jeux vidéo sur ordinateur lancent des réductions sur de nombreux titres aux alentours du 31 octobre. Si vous êtes du genre froussard, pas de panique, il n'y a pas que des jeux d'horreur à prix réduit.

Des soldes d'Halloween sur Steam





Valve lance L'Épouvantable Halloween de Steam IV. D'excellents jeux sont en promotion, à l'instar de Hollow Knight, Dead by Daylight, Misery, Phasmophobia, DayZ, Project Zomboid, The Walking Dead : The Telltale Definitive Series, Left 4 Dead 2, Dying Light 2 Stay Human, Little Nightmares I et II, V Rising, Vampire Survivors, Hades ou encore The Forest. Vous pouvez retrouver les jeux en promotion sur Steam, jusqu'au 3 novembre prochain.

Des soldes d'Halloween sur GOG.com





De son côté, GOG.com embraye avec l'Autumn Sale. C'est la même chose, mais avec des jeux vidéo sans DRM. La boutique annonce plus de 7 000 offres jusqu'à - 95 %, avec des bestsellers comme :

Les offres de l'Autumn Sale sont disponibles sur GOG.com jusqu'au 5 novembre prochain.

Des soldes d'Halloween chez Gamesplanet





Enfin, Gamesplanet lance ses Halloween Deals. La boutique met notamment à l'honneur les jeux de Bloober Team, avec de belles réductions sur Cronos : The New Dawn, Layers of Fear, Observer, The Medium, Blair Witch et Silent Hill 2 Remake. Gamesplanet met en avant d'autres offres :

Toutes les offres sont à retrouver sur le site de Gamesplanet.