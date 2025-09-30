BON PLAN Steam : les Soldes d'Automne 2025 sont lancés

Plusieurs fois par an, Steam lance ses soldes et en attendant les grosses promotions de Halloween, la plateforme de Valve organise dès cette semaine les Soldes d'Automne 2025. Comme à chaque fois, des milliers de jeux PC sont en promotion pendant quelques jours, c'est le moment de vider sa liste de souhaits sans se ruiner.

Les Soldes d'Automne 2025 lancés sur Steam





De gros jeux sont à prix réduit, voici quelques exemples :

Stellar Blade à 55,99 € (-20 %) ;

à 55,99 € (-20 %) ; Baldur's Gate 3 à 44,99 € (- 25 %) ;

à 44,99 € (- 25 %) ; Rematch à 19,99 € (- 20 %) ;

à 19,99 € (- 20 %) ; The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered à 43,99 € (- 20 %) ;

à 43,99 € (- 20 %) ; Ghost of Tsushima Director's Cut à 40,19 € (- 33 %) ;

à 40,19 € (- 33 %) ; Call of Duty: Modern Warfare III à 34,99 € (- 50 %) ;

à 34,99 € (- 50 %) ; Monster Hunter Wilds à 48,99 € (- 30 %) ;

à 48,99 € (- 30 %) ; Warhammer 40,000: Space Marine 2 à 29,99 € (- 50 %) ;

à 29,99 € (- 50 %) ; DOOM: The Dark Ages à 53,59 € (- 33 %) ;

à 53,59 € (- 33 %) ; PEAK à 5,99 € (- 20 %) ;

à 5,99 € (- 20 %) ; Assassin’s Creed Shadows à 41,99 € (- 40 %) ;

à 41,99 € (- 40 %) ; Sid Meier's Civilization VII à 48,99 € (- 30 %) ;

à 48,99 € (- 30 %) ; Ready or Not à 24,99 € (- 50 %) ;

à 24,99 € (- 50 %) ; Marvel's Spider-Man 2 à 47,99 € (- 20 %) ;

à 47,99 € (- 20 %) ; Grand Theft Auto V Version améliorée à 14,99 € (- 50 %) ;

à 14,99 € (- 50 %) ; Sons Of The Forest à 9,56 € (- 67 %) ;

à 9,56 € (- 67 %) ; God of War Ragnarök à 47,99 € (- 20 %) ;

à 47,99 € (- 20 %) ; HELLDIVERS 2 à 31,99 € (- 20 %) ;

à 31,99 € (- 20 %) ; Forza Horizon 5 à 29,99 € (- 50 %).

Le Steam Deck lui aussi en promotion





En plus des nombreux jeux en soldes, Valve baisse le prix du Steam Deck LCD 256 Go, désormais vendu à 335,20 € au lieu de 419 € (- 20 %) pendant les Soldes d'Automne. Toutes les offres sont à retrouver directement sur Steam, jusqu'au 6 octobre prochain.

Vous pouvez également retrouver de nombreux jeux PC en promotion toute l'année sur Gamesplanet. Actuellement, ce sont les titres PlayStation qui sont à prix réduit.