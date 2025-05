BON PLAN : ce SSD 8 To compatible PS5 et PC est à - 40 % !

Malgré les efforts effectués par Sony pour augmenter la taille de l'espace de stockage de ses PlayStation 5, les jeux vidéo pèsent de plus en plus lourds et le SSD interne se remplit très rapidement si installez plusieurs gros AAA. Heureusement, il est possible de rajouter facilement un SSD NVMe M.2 dans votre PS5 et ce modèle devrait vous permettre d'être tranquille pendant quelques années.

Le SSD SN850X 8 To de WD_Black bénéficie actuellement d'une réduction de - 40 % sur Amazon, abaissant son prix à 572,55 € au lieu des 953,99 € demandés habituellement. Un SSD taillé pour le gaming, compatible PC et PS5, qui promet une vitesse de lecture jusqu'à 7 200 Mo/s et une vitesse d'écriture jusqu'à 6 600 Mo/s. Voici ce qu'il faut savoir sur le SSD WD_Black SN850X 8 To :

Anéantissez les temps de chargement et réduisez les étranglements, le lag et les phénomènes de popping de textures grâce au disque WD_BLACK SN850X NVMe SSD. Disponible dans des capacités de 1 To à 8 To, ce disque dur gaming est conçu pour offrir des performances de premier ordre. Avec des vitesses atteignant 7300 Mo/s (modèles de 1 To à 4 To) et la présence d’un dissipateur thermique (en option) pour maintenir les performances, vous pouvez jouer à vos jeux favoris sans vous soucier des lags.

Obtenez une longueur d’avance absolue. Des vitesses sensationnelles allant jusqu’à 7200 Mo/s qui offrent des performances de haut niveau avec des temps de chargement incroyablement courts, pour l’expérience de jeu haut de gamme que vous attendiez.

De la place pour plus de jeux. Nos disques offrant jusqu’à 8 To de stockage et dotés de la technologie NAND 3D TLC de Western Digital vous permettent d’avoir plus de jeux prêts à être joués, afin d’entrer dans l’action plus rapidement.

Faites-en plus avec le tableau de bord WD_BLACK Dashboard. Le tableau de bord WD_BLACK Dashboard (Windows uniquement) surveille l’état de santé de votre disque dur, vous laisse personnaliser votre éclairage RVB et, exclusivement sur le disque SSD0 SN850X, active le Game Mode 2.0 pour transformer votre expérience de jeu. SSD WD_Black SN850X 8 To à 575,55 € (- 40 %) sur Amazon

