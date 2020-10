Borderlands 3 : l'évènement d'Halloween Récolte Sanglante fait son retour dès aujourd'hui

Après avoir accueilli son quatrième et dernier DLC prévu dans le Season Pass, Krieg le Sadique et l’Incroyable Butin de Pordel, Borderlands 3 va poursuivre sa vie au cours d'une deuxième année de contenu qui octroiera à nos Chasseurs de l'Arche un 4e arbre de compétences, en plus de débarquer sur next-gen. Mais pour l'heure, c'est le tout premier évènement paru l'an dernier qui fait son retour ce jeudi, à savoir la Récolte sanglante !

Avec Bloody Harvest Returns, pas de grosse surprise si vous avez déjà participé l'an dernier, le Trou de la Terreur fait son retour avec le Capitaine Haunt en guise de boss final. Pour ne pas changer, il suffit d'aller parler à Maurice à bord de Sanctuary pour débuter la quête, qui est répétable durant toute la durée de l'évènement, soit de ce 8 octobre au 5 novembre (et non décembre comme indiqué in-game). Les fantômes, dont la présence peut cette fois être désactivée, sont également présents dans les destinations des DLC (Beau Jackpot, Xylourgos, Géhenna et l'Esprit de Krieg) et le loot avec l'effet Terreur font donc son retour, idéal si vous êtes passés niveau 65. Et pour ne pas changer, des défis (moins portés sur le farm cette fois) permettent d'acquérir quelques récompenses inédites.

Défis

Exorciste - Tuez des ennemis brutaux hantés (50)

Mon boss est un vrai fantôme - Tuez le Capitaine Haunt (15)

Charge de Charon - Récupérez du butin de la Récolte sanglante (30)

Clerc loyal bon - Tuez des fantômes (150)

Clerc chaotique bon - Tuez des fantômes en mode Chaos (300)

Nates mortel - Tuez Borman Nates hanté

Les amis ne meurent pas - Tuez le Demoskaggon hanté

El Campéon Fantasmal - Tuez El Dragón Jr hanté

Je suis Rakkman ! - Tuez le Rakkman hanté

Goût de l'hecktoplasme - Tuez des fantômes à butin (20)

Citrouille épicée - Équipez trois pièces d'équipement de la Récolte sanglante en même temps

Dieu des Enfers - Obtenez un équipement légendaire de la Récolte sanglante

On récolte ce que l'on sème - Tuez le Capitaine Haunt avec une arme de la Récolte sanglante

De la tarte (à la citrouille) - Résolvez le casse-tête de la citrouille

Je crois que j'ai jeté un froid - Tuez des ennemis hantés avec des dégâts de glace dans le Trou de la Terreur (50) Récompenses 4 défis réussis - Pendentif d'arme Sentiment rabougri

8 défis réussis - Skin de système ÉCHO Message de l'au-delà

12 défis réussis - Skin de Chasseur de l'Arche Look hanté

15 défis réussis - Skin d'arme Porphyrophobie

