Boundary : un report et une bande-annonce pour le jeu de tir dans l'espace

Longtemps connu sous le nom de Project Boundary, le titre de Studio Surgical Scalpels et Huya devait normalement arriver sur PlayStation 4 et PC dans le courant du premier trimestre 2020, mais malheureusement, les joueurs devront encore patienter davantage. Les studios ont en effet pris la parole sur le blog PlayStation pour parler de leur titre, et de sa nouvelle fenêtre de sortie.

Boundary est pour rappel un jeu de tir inspiré des titres sur la Seconde Guerre mondiale ou les conflits modernes (Call of Duty, pour ne pas le citer), mais les développeurs ont choisi de placer l'action dans l'espace. Les joueurs contrôlent des Astropérateurs avec une totale liberté de mouvement, et la nécessité d'utiliser des objets volants comme des panneaux solaires pour se cacher et attaquer les ennemis par surprise. Plusieurs classes de personnages seront jouables, avec leurs propres capacités tactiques. L'Assaut peut ainsi renforcer ses sens, tandis que le Sniper utilise un bras auxiliaire pour améliorer la stabilité de sa visée, et des capacités plus passives seront également présentes, sans oublier des aptitudes liées à l'armure ou la santé. La direction artistique fait quant à elle la part belle au réalisme, avec des armes militaires et des technologies aérospatiales modernes.

Boundary semble donc très prometteur, mais il faudra patienter encore quelques mois avant de mettre les mains dessus, le titre est attendu dans le courant de l'année 2020 sur PC et PlayStation 4. En attendant, vous pouvez admirer une nouvelle bande-annonce ci-dessus ainsi que des images sur la seconde page.