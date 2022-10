ByteDance : le PICO 4 Pro ne sortira pas en dehors de la Chine, quid du PICO 4 Enterprise ?

Annoncé le 20 octobre à un prix d'environ 900 euros, le PICO 4 Pro n'est vendu qu'aux entreprises chinoises. Il ne sera donc pas possible, autant pour les particuliers locaux que pour les Occidentaux de mettre facilement la main sur le casque.

PICO souhaite de ce fait, contrairement à Meta, ne laisser aucune ambiguïté sur l'objectif de son dernier casque : viser uniquement le monde professionnel. Ce sera donc une déception pour tous ceux qui souhaitaient à l'époque obtenir le Meta Quest Pro, mais qui sont partis en courant en voyant le prix et qui souhaitaient éventuellement prendre le PICO 4 Pro si ce dernier devenait plus abordable. Mais voici quelque chose qui devrait rassurer ces derniers, le PICO 4 Enterprise (le même casque, mais avec 256 Go de stockage contre 512 Go pour le PICO 4 Pro) est disponible en Europe à la vente. Avant de craquer, sachez que vous ne pourrez pas, contrairement au Meta Quest Pro, disposer du PICO Store pour jouer à vos applications ou jeux préférés.

Au niveau des caractéristiques, nous ne sommes pas loin de ce que propose Meta avec le suivi des yeux et du visage. En revanche, nous n'aurons pas accès à la nouvelle puce XR2 qui équipe le Meta Quest Pro, il faudra nous contenter de la même puce disponible sur le Meta Quest 2 et le PICO 4, le Snapdragon XR2 Gen 1. Pour la RAM, nous sommes à 8 Go contre les 12 Go dans le Meta Quest Pro. Question caméra, le PICO 4 Enterprise comporte deux fois moins de caméras que son concurrent direct et devrait, sans mise à jour logiciel probante, être bien moins efficace que le dernier-né de Meta. Côté autonomie, les deux casques professionnels de PICO disposeront de 2 heures 30 à 3 heures d'autonomie, contre les maigres 1 à 2 heures du Meta Quest Pro. Le suivi des contrôleurs (comme la définition des écrans) sera similaire à ceux du PICO 4, contrairement à Meta qui a décidé d'y implémenter caméras et processeurs pour un suivi ultra-précis. Enfin, l'IPD (écart interpupillaire) sera automatique, suivi des yeux oblige, c'est le casque qui calculera et ajustera l'écart entre vos pupilles pour vous proposer la meilleure expérience.

En conclusion, nous avons là un casque faisant moins bien les choses que Meta, mais à un prix abordable et avec une autonomie bien plus décente. Il est vrai que la non-possibilité de jouer aux jeux et applications constituera à n'en point douter un facteur démotivant quant son acquisition.

En revanche, si le PICO 4 vous fait de l'œil, et que vous êtes patients vu la rupture, vous pourrez commander les modèles 256 Go (499 €) ou 128 Go (429 €) sur Amazon. Vous êtes plutôt de la team Meta Quest 2 ? Sachez que vous pouvez toujours vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon pour 449,99 €.