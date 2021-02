Caligula 2 : une suite fuyant à nouveau la réalité annoncée et datée sur PS4 et Switch

Le Nintendo Direct de cette nuit a été riche en annonces, mais tout le monde n'a pas forcément eu droit aux mêmes. En effet, comme il est souvent coutume, la diffusion japonaise a quelque peu différé, avec l'annonce par exemple d'un certain Caligula 2, qui n'était pas vraiment une surprise puisque son logo avait été enregistré en décembre dernier et repéré en début d'année. Qu'à cela ne tienne, une première bande-annonce de ce deuxième épisode toujours édité par FuRyu et développé par Historia donne le ton et nous montre différentes facettes de ce Persona-like, d'ores et déjà daté au 24 juin 2021 dans l'Archipel sur Switch, mais aussi sur PS4.

Après Caligula et sa version améliorée parue chez nous sous le nom de The Caligula Effect: Overdose, ainsi qu'un anime retraçant le scénario du jeu, c'est donc une histoire inédite prenant encore place au sein d'une académie qui va nous être proposée, avec toujours ce thème du retour à la réalité depuis un monde en apparence idéal. Le site officiel nous donne déjà un bon aperçu des personnages principaux, avec une fois de plus la bande de héros du Club Go-Home et les vilains Musiciens Ostinato. Voici quelques détails traduits en anglais par Gematsu :

Idol : Regret (doublée par Arisa Kori) Créatrice d'un monde idéal. Une mystérieuse idol virtuelle qui est soudainement apparue au monde. Avec sa voix mystique, elle a invité des humains troublés par leurs regrets passés dans le monde virtuel de « Redo », où leurs idéaux se réalisent. Idol : χ (doublée par Mayu Mineda) Une autre diva. Une autre idol virtuelle, qui s'oppose à la façon de penser de Regret et donne aux personnages principaux le pouvoir de détruire « Redo ». Elle soutient également le Club Go-Home avec le pouvoir de la chanson. Club Go-Home Gin Noto (doublé par Aoi Ichikawa)

Kiriko Miyasako (doublée par Yume Miyamoto)

Shota Tsurumaki (doublé par Kento Itō)

Sasara Amiki (doublée par Sumire Morohoshi)

Kobato Kazamatsuri (doublé par Yūto Uemura)

Niko Komamura (doubée par Hiyori Kono)

Ryuto Tsukishima (doublé par Kōki Uchiyama)

Marie Amabuki (doublée par Mai Fuchigami) Le Club Go-Home de deuxième génération, qui ose tenter de détruire le monde idéal de « Redo » et revenir à l'amère réalité. Leur apparition dans « Redo » n'est rien de plus qu'une version alternative d'eux écrite par-dessus leurs regrets passés. Leur réalité n'est rien de plus que terrible. Alors pourquoi veulent-ils revenir à une dure réalité ? C'est un tabou dans lequel seul le joueur peut s'aventurer. Musiciens Ostinato

Machina (doublé par Shun'ichi Toki)

Pandora (doublée par Tomoyo Kurosawa)

Muu-kun (doublée par Taku Yashiro)

#QP (doublée par Inori Minase)

Doctor (doublé par Kazuki Kato)

Kudan (doublée par Mariya Ise)

Kranke (doublée par Yūki Takada)

Brahman (doublé par Takehito Koyasu) Les Musiciens Ostinato sont les gardiens de « Redo », un monde où le regret n'existe pas. En offrant de la musique à Regret, ils essaient de charmer les gens de « Redo », de construire la foi en Regret et de rendre ce monde plus fort. Vous pouvez même avoir un aperçu de la réalité dans les chansons qu'ils créent. Parce que ce sont des humains qui ont cherché le salut de « Redo ».

Le système de combat jouera avec la notion de prédiction des actions à venir pour réaliser de puissants combos avec nos coéquipiers. Enfin, comme le premier épisode, nous retrouvons dans l'équipe de développement Takuya Yamanaka en guise de producteur, mais aussi à l'écriture, Tadashi Satomi semblant avoir un rôle annexe cette fois, l'artiste Oguchi au character design, Tsukasa Masuko gérant la bande-son et divers compositeurs qui donneront leur identité aux différents antagonistes, à commencer par sasakure.UK, connu de la scène Vocaloid.

Caligula 2 sera commercialisé au prix de 8 778 ¥ en édition standard et 16 280 ¥ pour la limitée au contenu encore inconnu à cette heure. The Caligula Effect: Overdose est lui toujours disponible à l'achat au prix de 39,97 € sur Amazon.