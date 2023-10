Lancement du 1er campus des métiers du jeu vidéo à Bordeaux

Article sponsorisé par Gaming Campus

Gaming Campus, une institution d'enseignement spécialisée dans l'industrie du jeu vidéo, annonce son intention d'ouvrir un nouveau campus à Bordeaux, après avoir déjà établi des campus à Paris et Lyon.

L'objectif principal de cette expansion est de répondre à la demande croissante des étudiants de la région Nouvelle-Aquitaine et de former des experts en adéquation avec les besoins spécifiques des entreprises locales.

Valérie Dmitrovic, cofondatrice et directrice générale de Gaming Campus, justifie cette décision en mettant en avant les besoins de recrutement exprimés par les entreprises et souligne l'impact du jeu vidéo sur notre manière de raconter des histoires et de nous divertir.

16 formations aux métiers du jeu vidéo

Gaming Campus est le 1er campus étudiant en Europe exclusivement dédié à l’industrie du jeu vidéo. Sa mission est d’accompagner la croissance du marché en répondant aux besoins de recrutement des talents de demain.

Soutenu par plus de 200 entreprises partenaires, il abrite l’école de management G. Business, l’école d’informatique G. Tech et G. Art qui forme les créatifs numériques. Situé à Lyon, Paris et Bordeaux sur +5000m2 cumulés, Gaming Campus délivre 16 formations d’enseignement supérieur (bachelor, MBA et MSc).

Nouveau campus de Bordeaux

Le développement de Gaming Campus en Nouvelle-Aquitaine est considéré comme un signe d'engagement envers la croissance de l'industrie du jeu vidéo dans la région. Bordeaux, avec son riche patrimoine culturel et son intérêt pour l'art, est perçu comme un endroit idéal pour accueillir Gaming Campus.

Gaming Campus a choisi de s'implanter au cœur de Bordeaux, pour faciliter l'accès aux étudiants grâce aux multiples options de transport en commun et pour être proche des entreprises numériques de la région. La Nouvelle-Aquitaine se classe comme la troisième région française en termes d'offres d'emploi dans le secteur du jeu vidéo, ce qui renforce l'importance de l'implantation de cette institution éducative dans la région.

Marie-Charlotte Ynesta, déléguée générale de SO· Games, une association clé du secteur du jeu vidéo en Nouvelle-Aquitaine, salue cette initiative en mettant en avant l'importance de la formation et de l'embauche locale pour les studios de jeux vidéo de la région.

Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine, considère l'implantation de Gaming Campus à Bordeaux comme une excellente nouvelle, car elle contribuera au développement de l'industrie du jeu vidéo dans une région historiquement liée à cette industrie. Bordeaux aspire à devenir la Silicon Valley française du jeu vidéo.

Répondre aux forts besoins de recrutement des entreprises du jeu vidéo

Le secteur du jeu vidéo a connu une croissance significative, avec un chiffre d'affaires mondial de 170 milliards de dollars en 2022. En France, l'industrie du jeu vidéo a enregistré un nouveau record en 2022, générant un chiffre d'affaires de 5,6 milliards d'euros, en hausse de 1,6 % par rapport à l'année précédente. Cette expansion devrait créer de nombreuses opportunités d'emploi, avec plus de 23 000 employés prévus au cours des huit prochaines années, dont 16 500 issus de formations initiales.

Les trois écoles de Gaming Campus (Business, Tech, Art) offriront des programmes post-bac avec des diplômes de niveau Bac+5 reconnus par l'État au niveau RNCP 7. Ces programmes ont été élaborés en collaboration avec des experts de l'éducation, de l'industrie du jeu vidéo et des entreprises du secteur pour maximiser l'employabilité des étudiants. Les cours seront constamment ajustés en fonction des besoins du secteur en évolution rapide.

François Demange, chef de projet digital chez Apperture, souligne l'importance des compétences en réalité virtuelle et immersive, notant que Gaming Campus propose l'un des rares MSc spécialisés dans ce domaine. Les étudiants auront également de nombreuses occasions de rencontrer des professionnels et de développer leur réseau tout au long de leur formation.

Candidatures ouvertes pour rentrée septembre 2024

Les candidatures pour la rentrée de septembre 2024 sont déjà ouvertes, avec 75 places disponibles. L'admission à Gaming Campus est ouverte aux étudiants post-bac, ainsi qu'aux candidats en admissions parallèles après un Bac+1, +2 ou +3. Le processus de candidature met l'accent sur l'échange et valorise à la fois le projet professionnel des étudiants et leur parcours académique.

En résumé, Gaming Campus étend sa présence en ouvrant un nouveau campus à Bordeaux pour répondre à la demande croissante de formation dans l'industrie du jeu vidéo en Nouvelle-Aquitaine. Cette expansion s'inscrit dans le contexte d'une croissance rapide de l'industrie du jeu vidéo en France et dans le monde, et vise à former des experts adaptés aux besoins spécifiques des entreprises locales. Le campus sera situé au cœur de Bordeaux, renforçant ainsi le lien avec les entreprises numériques de la région, et les programmes de formation seront continuellement adaptés en collaboration avec des experts de l'industrie pour maximiser l'employabilité des étudiants.