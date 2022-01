Two Point Campus : date de sortie, Enrolment Edition et arrivée day one dans le Game Pass pour le jeu de gestion universitaire

Après Two Point Hospital, Two Point Studios va remettre le couvert avec Two Point Campus. L'objectif sera logiquement cette fois de construire et gérer notre propre université, des cours à dispenser au bien-être des étudiants, avec la dose d'humour et de décalage qui a fait le succès de la jeune série.

Il est désormais temps d'apprendre la date de sortie : Two Point Campus verra le jour le 17 mai 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Switch. La belle surprise, c'est qu'il sera intégré day one dans le Xbox Game Pass et le PC Game Pass ! Après Humankind, Football Manager 2022 et bientôt Total War: Warhammer III, SEGA continue de gâter les abonnés au service.

Les précommandes seront récompensées par l'offre d'objets numériques (une Topiaire en « U », une Fontaine de Savoir et une Perle de Sagesse), ainsi que d'une Veste Universitaire et une armure pour Two Point Hospital. Si vous réservez votre exemplaire en physique sur consoles, vous recevrez une Enrolment Edition agrémentée d'une carte du campus, d'un prospectus et d'un packaging spécial.

Avec Two Point Campus, construisez le campus de vos rêves et façonnez la vie de vos élèves pour leur offrir la plus belle expérience de leur vie pleine de relations fortes, d'activités périscolaires amusantes sans oublier... une excellente éducation ! Après tout, des étudiants heureux avec de bonnes notes améliorent la réputation du Campus, qui peut alors attirer davantage d'étudiants, et incidemment gagner plus d'argent. Au-delà des activités académiques classiques, les étudiants du Two Point County profitent de nombreux cours bizarres et merveilleux comme la Gastronomie, où l'on apprend à réaliser toutes sortes de délices culinaires surdimensionnés. Les passionnés de technologie suivront le cours de Robotique dans lequel la science, les professeurs et les élèves se mélangent pour créer des robots géants. Les étudiants bénéficient chacun de leurs propres traits de caractère, et il faudra répondre à tous leurs besoins uniques pour les aider à s'accomplir en tant qu'individus, et ainsi constituer l'héritage et la fierté de votre université. Comme Two Point Hospital, Two Point Campus est un jeu de gestion charmant, accessible et profond. Pour la première fois, il sera possible de construire intégralement son Campus. Des dortoirs élégants, des allées soignées et des forêts ornementales embelliront votre espace en quelques clics, grâce à un nouvel outil de création accessible qui vous laissera pleinement exprimer votre créativité en toute sérénité.

En attendant la disponibilité chez les revendeurs habituels, Two Point Hospital est lui achetable à partir de 18,99 € sur Amazon.fr.

