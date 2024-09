Two Point Museum : date de sortie, Explorer Edition et bonus de précommande avec Sonic

Après Two Point Hospital et Two Point Campus, SEGA et Two Point Studios seront de retour prochainement avec Two Point Museum, qui nous demandera de gérer un musée et d'organiser des expositions pour satisfaire les visiteurs. Un titre annoncé en août dernier et qui refait parler de lui aujourd'hui avec de nouvelles informations.

Les studios annoncent que la date de sortie de Two Point Museum est fixée au 4 mars 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, les précommandes sont lancées dès maintenant. En guide bonus, les joueurs obtiendront le pack Sonic Items & Cosmetics avec des tenues et objets décoratifs aux couleurs de Sonic, Tails et Shadow. Les studios dévoilent également l'Explorer Edition, qui rajoute un emplacement de musée sur le thème de la jungle, un défi pour débloquer des éléments spéciaux et surtout un accès anticipé permettant de jouer à Two Point Museum dès le 27 février, soit avec cinq jours d'avance.

