Two Point Hospital : une date de sortie et une bande-annonce pour le DLC Choc Culturel

Les murs de la clinique de Two Point Hospital vont s'étendre avec l'arrivée à la fin du mois d'un nouveau contenu additionnel, Choc Culturel, qui marquera l'arrivée dans le jeu de Zara Fitzenpoche, une artiste loufoque qui veut préserver le patrimoine artistique de Two Points County.

Grâce à cette extension, les joueurs auront ainsi la charge de relancer l'industrie du divertissement dans la région en faisant équipe avec des stars locales, mais Two Point Hospital reste quand même un jeu de gestion de centre hospitalier, ils devront trouver des remèdes contre de nouvelles maladies comme le Cascadisme, la Plastique Militaire, le Piednotage ou la Page Blanche. 36 nouvelles infections, dont 12 visuelles, feront leur apparition, avec trois nouvelles machines de soin, 34 nouveaux objets et un DJ. Quelques lieux de Two Points County ouvriront également leurs portes, comme les Studios Plywood, le festival de Mudbury ou encore l'Académie Fitzenpoche. Les joueurs pourront également opter pour le Pack de costumes exotiques avec 23 tenues, chapeaux et objets pour détendre l'atmosphère, celui-ci sera disponible à partir du 20 octobre prochain sur Steam, avec en cadeau un costume de Zombie gratuit pour célébrer Halloween.

La date de sortie de Choc Culturel est fixée au 27 octobre 2020 dans Two Point Hospital, uniquement sur Steam pour le moment. Vous pouvez retrouver le jeu à 26,49 € chez Gamesplanet.