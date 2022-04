Two Point Campus : la date de sortie repoussée

Two Point Studios a été fondé par des créateurs de Theme Hospital, son premier jeu a donc été Two Point Hospital, un titre de gestion d'un centre hospitalier où le joueur doit s'occuper des malades en améliorant ses services tout en faisant rentrer de l'argent dans les caisses, le tout avec beaucoup d'humour.

Même si le titre accueille encore des DLC, les développeurs planchent depuis un moment sur Two Point Campus, une suite qui nous emmènera cette fois à la direction d'une école universitaire. Le titre devait débarquer le mois prochain, mais mauvaise nouvelle, Two Point Studios vient de publier une longue vidéo dans laquelle il détaille son processus créatif, expliquant le report de Two Point Campus au 9 août 2022, toujours sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

La rentrée des classes se fera donc avec trois mois de retard, dommage. Le titre sera pour rappel inclus dès son lancement dans le PC/Xbox Game Pass, dont l'abonnement trimestriel coûte 29,99 €.