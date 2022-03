Two Point Hospital : le DLC Guérison Express dévoilé et daté en vidéo

Two Point Studios développe actuellement Two Point Campus, son jeu de gestion humoristique qui sortira en mai prochain, mais le studio n'oublie pas le premier volet de sa franchise et présente Guérison Express, un contenu additionnel pour Two Point Hospital, qui débarquera ce mois-ci.

Grâce au DLC Guérison Express, les joueurs pourront diriger des ambulances pour intervenir sur divers accidents, évidemment insolites. Il faudra améliorer sa flotte de véhicules et arriver le plus rapidement sur place pour s'occuper au mieux des cas, puis les ramener si besoin aux centres hospitaliers de Two Point County. Le DLC rajoutera donc des véhicules loufoques comme la Gigambulance ou l'Élévatine, mais aussi trois nouvelles contrées, trois salles de soin inédites, 19 nouvelles pathologies (dont six visuelles) et divers autres objets.

La date de sortie de Guérison Express est fixée au 15 mars 2022 dans Two Point Hospital sur PC, via Steam et le Microsoft Store. Le DLC coûtera 8,99 €, mais vous pouvez déjà le précommander à -15 % (7,64 €) chez Gamesplanet.