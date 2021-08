Two Point Hospital : Sonic se rend à l'hôpital avec un DLC

Ce n'est pas parce que Two Point Studios développe actuellement Two Point Campus qu'il en oublie pour autant Two Point Hospital, l'équipe vient en effet de dévoiler un pack de contenus additionnels avec Sonic the Hedgehog, mascotte de SEGA qui fête cette année ses 30 ans. Pour rappel, Two Point Studios appartient au géant japonais, la rencontre est logique.

Alors non, pas question de courir dans les couloirs de l'hôpital, le hérisson bleu supersonique s'invite ici sous la forme de costumes de Sonic, Amy, Knuckles et Tails, et d'objets comme une statue de Sonic, des tapis ou encore un Anneau doré géant, de quoi rendre les salles d'attente un peu plus amusantes. Gary Carr, directeur de Two Point Studios, commente :

Pour nous, mettre un peu de la magie Sonic dans notre univers est un rêve qui se réalise. Avec les réductions et les essais gratuits, le moment est vraiment idéal pour découvrir Two Point Hospital.

Car oui, le jeu de gestion bénéficie pendant encore quelques heures d'essais gratuits sur différentes plateformes, avec des promotions, voici le détail :

PC : jouable gratuitement sur Steam du 30 juillet au 2 août. Jeu de base proposé à - 75 % et tous les DLC proposés jusqu’à 50 % de réduction du 30 juillet au 5 août.

: jouable gratuitement sur Steam du 30 juillet au 2 août. Jeu de base proposé à - 75 % et tous les DLC proposés jusqu’à 50 % de réduction du 30 juillet au 5 août. Nintendo Switch : essai gratuit à télécharger sur le Nintendo eShop jusqu’au 3 août. 30% de réduction sur le prix du jeu et de tous ses DLC jusqu’au 8 août.

: essai gratuit à télécharger sur le Nintendo eShop jusqu’au 3 août. 30% de réduction sur le prix du jeu et de tous ses DLC jusqu’au 8 août. Xbox : Gold Free Play Days sur le Xbox Live jusqu’au 1er août. 30 % de réduction sur le jeu de base et ses DLC jusqu’au 9 août.

Si le jeu vous intéresse, vous pouvez retrouver Two Point Hospital en Jumbo Edition à 26,49 € sur Amazon.