Two Point Hospital : la Jumbo Edition se lance en vidéo

Two Point Hospital est pour rappel le successeur spirituel de Theme Hospital, plusieurs développeurs du jeu de gestion culte ont fondé Two Point Studios et ont accouché en 2018 de ce titre qui demande de s'occuper d'un hôpital, en gérant les patients et en trouvant des remèdes à tout un tas de maladies.

Le titre est déjà sorti sur consoles, mais il est de retour cette semaine dans une version physique avec beaucoup de contenu additionnel, et logiquement dénommée Jumbo Edition. Les joueurs peuvent ainsi retrouver le jeu de base, quatre extensions et deux packs d'objets pour un total de 27 hôpitaux et 189 maladies. Voici ce que comprend Two Point Hospital: Jumbo Edition :

Dans Bigfoot, la région des Montagnes Pointues et la célébrité locale Bartholomew F. Yeti exigent de meilleurs soins ! Mr Yeti a besoin de votre aide pour soigner les maladies typiques du coin comme le Dos Tourné, la Fièvre Bardique ou l’Aurore Ronfléale !

Le climat doux de Pebberley Island n’est qu’une façade. La Jungle Ancestrale est dense et insaisissable et les Montagnes sans haut recèlent de défis corsés qui vous permettront peut-être de percer le mystère de la jeunesse éternelle.

Rencontres du troisième type porte bien son nom : conspirations, laboratoires secrets et maladies d’un autre monde comme la Science-Friction et l’Absence d’Humanité s’y bousculent. Il serait même possible d’y croiser des extraterrestres !

Pour les amateurs de nature qui aiment se mettre au vert, En Pleine Nature offre de nouvelles mécaniques de gameplay pour paver votre route vers le succès écologique absolu. Découvrez la première écocité du Two Point County, jardinez un peu et trouvez une manière de soigner de terribles maladies, comme le Névet et la Main Verte.

Remontez le temps avec une adorable collection de 26 objets rétro et vintages à disposer à loisir dans votre hôpital avec le Pack d’objets rétro ou laissez parler votre sensibilité artistique avec le Pack d’objets d’exposition.

Two Point Hospital: Jumbo Edition est disponible dès maintenant sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, vous pouvez suivre notre guide d'achat pour le trouver au meilleur prix en fonction de la plateforme et de votre revendeur préféré : BON PLAN sur Two Point Hospital Jumbo Edition : où le trouver pas cher (#NePayezPasVosJeuxPleinPot)