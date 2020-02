Two Point Hospital se lance sur consoles en vidéo, des modes seront rajoutés le mois prochain

Two Point Hospital est déjà disponible sur PC depuis l'été dernier, le jeu de gestion de SEGA et Two Point Studios s'est d'ailleurs écoulé à un million d'exemplaires. Mais cette semaine a débarqué le titre sur consoles de salon, l'occasion de découvrir une nouvelle bande-annonce :

Les développeurs rappellent que Two Point Hospital a déjà reçu plusieurs mises à jour améliorant l'expérience de jeu sur ordinateurs, avec notamment l'Architecte d'Intérieur, le copier-coller de salles et la personnalisation des personnages, mais pour certains points, il faudra patienter : les modes Bac à Sable et Collectif Supervirus n'arriveront que le 31 mars, au travers d'une mise à jour évidemment gratuite. Les joueurs sur consoles peuvent cependant déjà profiter des packs Bigfoot et Pebberley Island, inclus de base.

Two Point Hospital est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch depuis cette semaine, et bien évidemment sur PC.

