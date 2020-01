Two Point Hospital : 12 minutes de gameplay sur la version console

Bien qu'il soit sorti l'année dernière sur PC, Two Point Hospital est toujours attendu sur consoles. Il arrivera normalement à la fin du mois prochain, mais en attendant, Two Point Studios (qui appartient désormais à SEGA) partage une longue vidéo dans laquelle il revient sur ce portage.





Pendant une douzaine de minutes, le lead designer Ben Huskins et la senior UI/UX artist Lauren Woodroffe s'attardent sur les versions PS4, Xbox One et Switch de Two Point Hospital en répondant aux interrogations des joueurs. L'occasion de découvrir le gameplay adapté aux manettes, sans oublier que les extensions Bigfoot et Pebberly Island seront incluses de base.

La date de sortie de TWo Point Hospital est fixée au 25 février 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

