Two Point Campus enfin officialisé avec une bande-annonce délirante

Même si le Microsoft Store avait vendu la mèche il y a plusieurs jours, SEGA et Two Point Studios ont profité de la cérémonie d'ouverture du Summer Game Fest pour officialiser Two Point Campus, un jeu de gestion qui prendra cette fois place dans une université, mais toujours avec un ton décalé :

Pas de surprise ici, Two Point Campus permettra de construire son campus universitaire et de le gérer comme bon vous semble, que ce soit avec le personnel, les élèves ou les bâtiments avenants. Les loisirs auront également leur importance avec une École de Chevalerie ou de la Gastronomie. Gary Carr, co-créateur et directeur créatif de Two Point Studios, commente :

Nous espérons que notre incroyable communauté Two Point appréciera la liberté créative apportée par Two Point Campus, et que les nouveaux joueurs seront intrigués par le cadre innovant et l’univers original et décalé que nous tentons de construire, en plus de l’humour et du charme qui caractérisent nos productions.

Two Point Campus est attendu en 2022 sur PC et consoles, la première bande-annonce est à admirer ci-dessus, tout comme des images sur la seconde page.