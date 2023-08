Two Point Campus : retour à l'hôpital avec le DLC Medical School

SEGA et Two Point Studios s'amusent encore à créer du contenu additionnel pour leur jeu de gestion loufoque d'une université. Après Académie Spatiale et Esprits Scolaires, les développeurs dévoilent cette semaine Medical School, qui devrait rappeler de souvenirs aux joueurs de Theme Hospital et Two Point Hospital.

Cette nouvelle extension rajoutera de nouveaux niveaux, des mécaniques de gameplay inédites et des maladies étranges à traiter, les développeurs détaillent tout cela :

Commencez votre voyage éducatif du côté du Lake Tumble, paysage idyllique idéal pour faire la rencontre de l’illustre soigneur itinérant Vitality Johnson. Poursuivez votre périple à Molten Rock, dont la chaleur montante d’un volcan ancien affole les thermomètres, les visiteurs et l’équipe médicale. Et n’oublions pas la présence du docteur Briney Seadog et sa bande de pirates… Enfin, vous allez devoir affronter une fois encore le sémillant Bartholomew F. Yeti à Pointy Peak, et son temps de singe en laiton qui gèle tout ce qui bouge.

Qu’est-ce qu’une fac de médecine sans ses nombreux étudiants et patients pour la peupler ? Des médecins, des infirmières, de nouveaux types d’étudiants, six salles de soin inédites et plus de 60 nouveaux objets pour vous aider à diagnostiquer et à déstresser vos patients, sont au programme de ce contenu inédit. Il y a la Clinique Crânienne et son intimidant Gratte-Tête, le cabinet de Psychiatrie et son canapé beaucoup moins stressant, mais aussi de nombreuses maladies qui font leur retour comme les classiques Doulueurs à la tête.

Cerise sur le gâteau, Two Point Campus: Medical School introduit de nouveaux défis à surmonter pour les étudiants et leurs mentors. Si l’état de santé de vos patients se dégrade, ils pourront revenir hanter les halls de la fac, obligeant les agents d’entretien déjà surchargés à nettoyer ces saletés effrayantes (et collantes). Laissez votre machinerie médicale tourner sans entretien et vous courrez le risque de faire tout brûler. Faites face à des afflux massifs de patients lors des urgences, avec une arrivée éventuelle par hélicoptère, ou encore à des praticiens pirates qui cherchent toutes les manières de réduire les coûts.