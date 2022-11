Two Point Campus : le premier DLC, Académie Spatiale, annoncé et daté en vidéo

Suite de Two Point Hospital, lui-même successeur spirituel de Theme Hospital, Two Point Campus est disponible depuis cet été sur ordinateurs et consoles. Le jeu de gestion d'une école par Two Point Studios et SEGA a déjà eu droit à des mises à jour de contenu, mais il va prochainement accueillir son premier vrai DLC.

Les studios présentent aujourd'hui Académie Spatiale, première extension de Two Point Campus qui rajoutera de nouvelles fonctionnalités, comme trois campus stellaires, six archétypes d'étudiants ou encore six modules et salles de classe. L’Univers-cité va devoir ainsi se défendre sur le font galactique, gérer sa diplomatie interdimensionnelle et se préparer à vivre sur une lointaine planète. Les joueurs auront notamment accès à la Salle des Commandes pour manier le phaser, à l'Espace de Combat pour organiser des affrontements entre étudiants armés de matraques énergétiques, sans oublier de faire la fête lors de nouveaux évènements, comme une convention SF, un concert avec le roi cosmique du rock ou encore un club inédit.

La date de sortie de Two Point Campus: Académie Spatiale est fixée au 6 décembre 2022 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, contre 9,99 €. Vous pouvez retrouver le jeu de base à 26,99 € sur Gamesplanet.