Two Point Campus : les fantômes hantent l'école avec le DLC Esprits Scolaires

SEGA et Two Point Studios continuent de rajouter du contenu à leur jeu de gestion humoristique Two Point Campus. Le titre a déjà eu droit à des mises à jour gratuites, mais les studios dévoilent cette semaine une nouvelle extension payante, comme Académie Spatiale en fin d'année dernière.

Cette fois, nous n'irons pas dans les étoiles, mais dans le monde des non-vivants, avec le DLC Esprits Scolaires, dont voici une présentation :

Une nouvelle sortie scolaire invite les étudiants à visiter le domaine Lifeless, où des parasites paranormaux perturbent le silence lugubre qui habille habituellement l’atmosphère. L’héritière du domaine est peut-être morte depuis longtemps, mais elle assure tout de même deux cours pleins de vie. Découvrez également de nouveaux archétypes d’étudiants pleins d’esprit, en plus d’objets inédits qui vous aideront à prolonger le bail de votre Campus jusque dans l’au-delà. Les étudiants ne seront pas les seuls à maîtriser l’art de la chasse aux fantômes. Le nouveau mode défi, exclusif à ce contenu additionnel, mandate le syndicat des concierges pour éponger les restes de fléaux spectraux qui envahissent le campus. Votre fidèle Ghost-Duster vous aidera à nettoyer la fac de toute présence fantomatique : capturez-en autant que vous le pouvez ! Les cours dispensés dans votre université sont nombreux et improbables, mais ils ne constituent qu’une partie de ce qu’il faut garder à l’œil pour assurer une année scolaire parfaite, pour vos étudiants comme votre personnel.

La date de sortie du DLC Esprits Scolaires est déjà fixée au 15 mars prochain dans Two Point Campus sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Les précommandes sont déjà lancées sur Steam et le Microsoft Store, vous pouvez retrouver le jeu de base à 35,99 € sur Gamesplanet.