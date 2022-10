Two Point Campus célèbre Halloween avec une mise à jour de contenu

Two Point Studios, déjà derrière le très sympathique Two Point Hospital, successeur spirituel de Theme Hospital, a lancé en août dernier Two Point Campus, un nouveau jeu de gestion à l'humour omniprésent dans une école loufoque. Le titre a vite rencontré le succès et les fans vont avoir une bonne occasion de le relancer.

À l'occasion d'Halloween, Two Point Campus a droit à une mise à jour de contenu gratuite. Du 20 octobre au 1er novembre, les joueurs vont ainsi pouvoir obtenir de nouveaux items, à conserver après l'évènement. Nous retrouvons des tenues horrifiques pour les étudiants et un tas d'objets de décoration, comme le montre la bande-annonce ci-dessus. Au passage, les développeurs lancent le mode Challenge, avec de nouvelles épreuves comme le Siège de Noblestead demandant de protéger la fac d'une horde de zombies ou encore un affrontement contre Nefaria Munch pour reprendre le contrôle de Poule-de-lard et sauver les élèves transformés en larbins.

Two Point Campus est pour rappel disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch, vous pouvez le retrouver à 35,99 € sur Gamesplanet.