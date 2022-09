Two Point Campus : déjà un million de joueurs pour le jeu de gestion dans une école

Fondé par des anciens de Bullfrog, studio bien connu pour son Theme Hospital, Two Point Studios n'a pas pris de risque pour son premier jeu. Two Point Hospital nous demandait de gérer un centre hospitalier avec humour, une recette qui fonctionne encore aujourd'hui. Et récemment, il a lancé Two Point Campus, qui nous place cette fois aux commandes d'une université.

Après un report, Two Point Campus est finalement sorti le 9 août dernier sur ordinateurs et consoles, et le succès commercial a été rapide. Two Point Studios et l'éditeur SEGA annoncent en effet que leur jeu a séduit plus d'un million de joueurs en deux semaines. Le titre est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch, il est également inclus dans le Game Pass depuis son lancement, de quoi faire grimper les chiffres un peu plus facilement. Mark Webley, codirecteur de Two Point Studios, déclare :

Two Point Campus a été un tel bonheur à créer que nous sommes particulièrement heureux de voir autant de gens apprécier le jeu ! Nous étions convaincus d’avoir façonné une expérience que les fans allaient adorer, mais les retours de la communauté ont largement dépassé nos attentes ! Nous souhaitons remercier l’ensemble des joueurs et joueuses du monde entier pour le soutien qu’ils nous témoignent en explorant sans relâche les nombreuses possibilités offertes par le jeu. Nous sommes impatients de découvrir les idées originales et fantastiques que la communauté aura encore à l’avenir.

Gary Carr, l'autre codirecteur de Two Point Studios, rajoute :

La barre fixée par Two Point Hospital était très haute, donc dépasser le million de joueurs encore plus rapidement est particulièrement agréable pour nous. C’est juste le début de l’aventure : comme nous l’avons fait avec Hospital, nous allons soutenir Campus sur la durée en améliorant l’expérience de jeu et en ajoutant du contenu par le biais de mises à jour. Nous avons des tonnes d’idées et de projets pour le futur de Two Point Campus, que nous sommes impatients de partager avec la communauté le plus rapidement possible.

