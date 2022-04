Two Point Campus dispensera aussi des cours de magie, façon Poule-de-lard

Après avoir revisité Theme Hospital dans Two Point Hospital, Two Point Studios et SEGA s'attaqueront à l'université dans Two Point Campus. Le titre nous demandera de gérer un établissement scolaire qui dispensera divers cours, souvent insolites comme avec l'Archéologie ou ici la Magie :

Les élèves pourront ainsi suivre des cours de sorcellerie à Poule-de-lard, référence tout sauf discrète au Poudlard de Harry Potter, pour fabriquer des potions, lire l'avenir dans une boule de cristal, changer leur tête en citrouille et bien évidemment lancer des sorts dans des duels magiques. Les étudiants devront ainsi gagner en puissance pour affronter une ancienne malédiction.

La date de sortie de Two Point Campus est fixée au au 9 août 2022 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez précommander le jeu à 35,99 € sur Gamesplanet.