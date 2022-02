Two Point Campus présente son Cours d'Archéologie en vidéo

Après l'hôpital, Two Point Studios nous emmènera à l'école avec Two Point Campus, nouveau jeu de gestion à l'esprit décalé édité par SEGA. Le titre est de retour aujourd'hui avec une bande-annonce qui se concentre sur le Cours d'Archéologie, une activité pleine de boue et de surprises.

Avec l'Archéologie, les joueurs de Two Point Campus vont pouvoir sortir leurs pelles, leurs brosses et leurs détecteurs de métaux pour explorer des sites de fouilles et découvrir un tas d'objets, pas forcément utiles au départ. Mais plus les étudiants feront des découvertes, plus celles-ci seront de qualité, avec la possibilité de dénicher des objets qui rapporteront gloire et fortune.

Pour rappel, la date de sortie de Two Point Campus est fixée au 17 mai 2022 sur PC, PS4, Xbox One, Switch, PS5 et Xbox Series X|S, le titre sera inclus dans le Game Pass dès son lancement. Vous pouvez sinon le précommander contre 35,99 € chez Gamesplanet.