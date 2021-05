Two Point Campus dévoilé avant l'heure sur le Microsoft Store

Two Point Studios est encore une jeune équipe, et même si elle a été fondée par d'anciens membres de Bullfrog Productions (Theme Hospital), elle n'a pour l'instant qu'un seul jeu à son actif, Two Point Hospital, qui nous demandait encore une fois de gérer un hôpital. Mais un second titre va prochainement voir le jour.

SEGA, éditeur qui possède Two Point Studios, n'a pourtant rien officialisé, c'est le Microsoft Store qui crache le morceau un peu en avance en présentant sur la boutique Two Point Campus, un jeu de gestion et de construction au ton encore une fois décalé, mais qui nous emmènera cette fois à l'école. Il faudra en effet s'occuper d'élèves en gérant les emplois du temps, le recrutement de professeurs et la construction de locaux adaptés aux besoins de tous. Oubliez les cours de mathématiques et de littérature, il est question ici d'école de chevalerie ou encore de gastronomie salivaire.

Two Point Campus n'a pas encore de date de sortie, il est pour l'instant ici listé sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S, mais le premier volet du studio étant également sorti sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, ces deux versions sont sans doute également prévues. SEGA ne devrait pas tarder à officialiser tout cela, en attendant, vous pouvez retrouver notre guide d'achat de Two Points Hospital: Jumbo Edition.

