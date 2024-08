Two Point Museum : un nouveau jeu de gestion annoncé avec toujours autant d'humour

SEGA et Two Point Studios, qui a pour rappel été fondé par des développeurs de Theme Hospital, ont de la suite dans les idées. Après Two Point Hospital et Two Point Campus, les studios dévoilent aujourd'hui un nouveau jeu de gestion avec un ton décalé. Cette fois, direction le musée, pour y passer sans doute plus d'une nuit.

Vous pouvez découvrir ci-dessus la première bande-annonce de Two Point Museum, un nouveau jeu de gestion qui nous demandera d'incarner un conservateur de musée, d'organiser des expositions et de les entretenir. Il y aura des os de dinosaures, des reliques anciennes et d'autres étrangetés à exhiber, les visiteurs noteront les expositions avec un système d'étoiles, il faudra donc les contenter, sans oublier de s'occuper correctement du personnel.

EXPLORER POUR CRÉER DES EXPOSITIONS Envoyez votre équipe de spécialistes dans de dangereuses aventures pour localiser puis ramener des reliques de diverses qualités appartenant à différents types d’expositions. En envoyant votre équipe en expéditions, vous débloquerez de nouveaux lieux à visiter, regorgeant de pièces de différents styles et thèmes à ajouter à votre collection… Vous pouvez autant trouver du préhistorique que… Hmm, gardons la surprise ! Exposez ces pièces dans votre musée et protégez-les des éléments, des vandales, des voleurs et des enfants indisciplinés. Gardez vos hommes des cavernes au frais dans leur glace, vérifiez l’activité de vos caméras de sécurité et assurez-vous de protéger vos expositions afin que rien ne perturbe les visites de votre musée. CONSERVATION ET IMAGINATION Laissez s’exprimer votre créativité en concevant votre musée du sol au plafond. Avec des possibilités de personnalisation plus approfondies, vous aurez plus que jamais la possibilité de plaire à vos visiteurs, qu’il s’agisse d’arranger la décoration ou de mettre en place la parfaite devanture pour votre boutique de cadeaux. Une fois l’ambiance idéale installée, organisez des visites guidées dirigées par vos experts afin d’offrir à vos visiteurs une journée qu’ils ne sont pas près d’oublier. Vous pouvez même mettre en avant les expositions qui suscitent le plus de buzz. Celles qui sont à couper le souffle, plaisantes visuellement et qui apportent de nombreuses informations attireront plus de dons ! DIVERTISSEMENT DES VISITEURS Les visiteurs ont toujours raison ! Répondre aux besoins des visiteurs est la clé d’un musée qui attire autant le public que les dons. Les différents types de visiteurs qui fréquentent votre musée ont leurs propres centres d’intérêt, mais ils ont tout de même une chose en commun… ils s’attendent à un endroit propre, à des rafraîchissements, des toilettes commodes et une boutique de cadeaux remplie de souvenirs.

Two Point Museum n'a pas encore de date de sortie, mais il est attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.