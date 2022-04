Vers une diminution du prix des cartes graphiques

Vouloir changer sa carte graphique est devenu difficile depuis quelques années déjà, les prix avaient fortement augmenté et nous étions tous à la recherche du meilleur prix. Mais voilà, après la pluie, le beau temps et les prix commencent, enfin, à baisser.

À moins d'une nouvelle pandémie, cette baisse devrait continuer dans les mois à venir grâce à plusieurs facteurs. Avec le contrôle du COVID, les usines tournent de nouveau à plein régime et le nombre de cartes vendues a fortement augmenté en 2021. Le deuxième facteur est que le minage des cryptomonnaies se fait de moins en moins via le GPU des cartes graphiques. Intel a par exemple annoncé des puces ASIC destinées à cet usage. Enfin, dernier facteur, Intel compte se lancer dans la fabrication de GPU en projetant d'en commercialiser plus de 4 millions en 2022, ce qui devrait permettre d'une part une plus forte disponibilité et d'autre part une compétition plus acharnée entre les différents acteurs, et donc une baisse des prix.

Notons aussi que deux marchés n'achètent plus du tout de cartes graphiques du fait de la guerre et du blocus, l'Ukraine et la Russie.

Le tableau ci-dessus indique bien l'évolution que prennent les prix des GPU, comme la baisse de 580 $ pour la GeForce RTX 3080 ou de 655 $ pour la Radeon RX 6900 XT.

Il va donc falloir encore patienter un peu si vous souhaitez acquérir une carte graphique à un prix très réduit. Pour rappel, entre 2011 et 2014, le prix moyen d'une carte graphique était de 260 $. Aujourd'hui, nous sommes plus proches des 770 $.