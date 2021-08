Chivalry 2 : 1 million de jeux vendus et une bande-annonce avec les grosses notes de la presse

Chivalry 2 est sorti il y a maintenant un peu plus de deux mois sur ordinateurs et consoles de salon, le titre de Tripwire Interactive et Torn Banner Studios nous emmène pour rappel au Moyen-Âge pour des batailles multijoueurs sanglantes et violentes. Les studios font aujourd'hui le point sur les ventes.

Et il y a de quoi se réjouir, car Chivalry 2 s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires depuis son lancement, une première pour une production éditée par Tripwire Interactive, et c'est le jeu développé par Torn Banner Studios qui s'est vendu le plus vite. Les studios rappellent qu'ils ont récemment lancé la mise à jour House Galencourt avec deux nouvelles cartes, un mode de jeu en 3 vs 3 et la fameuse Flèche cam du premier volet. En plus de cela, les développeurs dévoilent que les joueurs ont cumulé plus de 8 millions d'heures de jeu et tué plus de 420 millions de chevaliers. Pour aller encore plus loin, sachez que l'Officier est la classe la plus populaire et le Messer l'arme la plus utilisée.

Pour fêter tout cela, Tripwire Interactive partage une nouvelle bande-annonce du jeu, qui met en avant les très grosses notes de la presse spécialisée. Si vous n'avez pas encore craqué, Chivalry 2 est vendu 39,99 € sur Amazon.