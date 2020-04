CINEMA : Dune, encore plus de photos captivantes pour le remake de Denis Villeneuve

Dune est un des longs-métrages les plus attendus de l'année, et pas seulement parce qu'il revisite une histoire culte, popularisée par le roman original de 1965 et une adaptation de David Lynch en 1984. Le projet est effectivement mené par Denis Villeneuve, l'un des réalisateurs les plus en vue du moment.

Un tout premier aperçu du film nous a été offert hier par Vanity Fair, alors avec un plan sur un Timothée Chalamet errant sur la planète Caladan. Le magazine enchaîne comme prévu avec une nouvelle série de photographies prises sur le tournage, mettant en scène d'autres acteurs clés du casting.

D'une photo de famille du clan Atreides avec un Oscar Isaac en Duc Leto et une Rebecca Fergusson en Dame Jessica à de beaux portraits des personnages de Jason Momoa, Zendaya, Josh Brolin ou encore Sharon Duncan-Brewster, nous avons déjà un bel aperçu de ce que dégage cette vision de l'univers.

Il nous tarde désormais d'apprécier une bande-annonce pour porter un premier vrai regard sur Dune version 2020, attendu dans les cinémas pour le 23 décembre en France.