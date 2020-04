CINEMA : Dune, une première photo avec Timothée Chalamet pour le remake de Denis Villeneuve

Le roman Dune de Frank Herbert est un monument de la science-fiction, et il le doit en partie à l'adaptation de David Lynch en 1984. L'histoire a été revisitée avec une mini-série en 2000, mais elle va avoir bientôt droit à une relecture par Denis Villeneuve.

Le réalisateur de talent est attendu au tournant, lui qui possède une filmographie aussi diverse qu'intéressante, d'Incendie à Blade Runner 2049 en passant par Prisoners et Premier Contact. Il offre enfin un aperçu de son projet au grand public avec un premier visuel diffusé par Vanity Fair, qui a eu droit à d'autres exclusivités sur la production, destinées à être partagées dans les jours qui viennent.

Ce visuel met en scène Timothée Chalamet (Call Me by Your Name, Lady Bird), l'acteur derrière Paul Altreides, qui va devoir aller régner sur la planète Arrakis pour le compte de sa noble famille, quittant le confort de la royauté pour une dangereuse et dévastée planète minière. Il est ici aperçu sur son astre natal, Caladan, alors qu'un vaisseau vient le chercher pour l'emmener vers sa future vie. Il est encore bien loin de s'imaginer la guerre avec les Harkonnen qui va se dessiner sur la planète qu'il doit annexer.

Le reste du casting sera notamment composé de son maître d'armes Gurney Halleck (Josh Brolin), ses parents, le Duc Leto et Dame Jessica Atreides (Oscar Isaac et Rebecca Ferguson), Stilgar (Javier Bardem), Duncan Idaho (Jason Momoa), Glossu Rabban (David Bautista), Chani (Zendaya), Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård), Gaius Helen Mohiam (Charlotte Rampling), Piter de Vries (David Dastmalchian) et Wellington Yueh (Chang Chen). La date de sortie de Dune, c'est toujours pour le 18 décembre aux États-Unis et le 23 en France, malgré la crise sanitaire actuelle.