CINEMA : Kaamelott – Premier Volet, le plein d'affiches personnages pour apprécier le casting en costume

Le passage au cinéma de la franchise Kaamelott était attendu depuis des années et a même dû l'être une année de plus en raison du COVID-19. Kaamelott – Premier Volet est ainsi prêt depuis longtemps, et aurait dû voir le jour dès le 29 juillet 2020 : c'est finalement le 21 juillet 2021 que le film d'Alexandre Astier sortira.



À quelques semaines de la date fatidique, ce n'est toujours pas une véritable bande-annonce qui est diffusée (seul un teaser l'a été à cette heure), mais une série de posters mettant en avant les principaux acteurs et personnages du casting. Nous y retrouvons Léodagan (Lionnel Astier), Alzagar (Guillaume Gallienne), Lancelot (Thomas Cousseau), Loth (François Rollin), Quarto (Clovis Cornillac), le Roi Burgonde (Guillaume Briat), Perceval de Galles (Franck Pitiot), le Duc d'Aquitaine (Alain Chabat), Guenièvre (Anne Girouard), le jurisconsulte (Christian Clavier), Séli (Joëlle Sevilla), Dagonet (Antoine de Caunes), Karadoc de Vannes (Jean-Christophe Hembert), Mevanwi (Caroline Ferrus), Bohort (Nicolas Gabion), Horsa (Sting), Merlin (Jacques Chambon), Furadja (Salwa Al Hajri) et bien évidemment Arthur Pendragon (Alexandre Astier).

Sur chacune des 20 affiches, nous retrouvons une phrase pour caractériser le rôle, avec déjà des punchlines qui vont amuser les fans. Vous pouvez apprécier la galerie complète en page suivante. Pour patienter jusqu'au mois prochain, vous pouvez vous procurer l'intégrale des 6 Livres en DVD pour 69,99 € sur Amazon.fr.