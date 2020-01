CINEMA : Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, un film d'animation inattendu annoncé pour 2020

Petite surprise en vue pour les fans de Mortal Kombat en ce début d'année : en plus du film en prises de vue réelles prévu pour 2021, un long-métrage d'animation est également en préparation.

Après la très désuète série Mortal Kombat : Les Gardiens du Royaume, c'est donc par le biais d'un long format que la licence va se réessayer à l'animation. Le projet s'appelle Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge, et sa production est bien avancée chez Warner Bros. Animation, car il devrait être disponible ce semestre, soit avant la fin du mois de juin 2020, sans doute via les plateformes de streaming et de VOD.

Il est réalisé par un habitué du genre, Ethan Spaulding, qui a signé dernièrement Batman: Assault on Arkham ou La Ligue des justiciers : Le Trône de l'Atlantide. Son acolyte au scénario est aussi du milieu : Jeremy Adams a écrit des histoires pour Supernatural, Teen Titans Go! Vs. Teen Titans et Scooby-Doo: Return to Zombie Island. Au casting vocal, nous retrouverons Joel McHale (Community) en Johnny Cage, Jennifer Carpenter (Dexter) en Sony Blade, Jordan Rodrigues (Lady Bird) en Lui Kang, Patrick Seitz en Scorpion et aussi en Hanzo, Steve Blum en Sub-Zero, Artt Butler en Shang Tsung, Darin de Paul en Quan Chi, Robin Atkin Downes en Kano, David B. Mitchell en Raiden, Ike Amadi en Jax Biggs, Kevin Michael Richardson en Goro, Grey Griffin en Kitana et Satoshi Hasashi, et Fred Tatasciore en Tortureur de Démon. Bref, tous les personnages principaux ou presque seront là !

Aucun visuel de Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge autre que le logo n'a été diffusé, nous ne pouvons donc pas encore nous faire notre idée sur les qualités esthétiques du film d'animation. Et si vous vous inquiétez de sa qualité tout court, vous serez peut-être rassurés par le fait qu'Ed Boon, directeur de NetherRealm et créateur de la franchise, a un rôle de consultant créatif sur le long-métrage : son bébé devrait donc être traité avec soin.