CINEMA : Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge, premier trailer coup de poing pour le film d'animation

Si un long-métrage en live-action Mortal Kombat est bien prévu pour 2021, Warner Bros. Animation a une autre vision de la licence à nous proposer dès cette année.

Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge est un film d'animation qui a été annoncé la semaine dernière avec un casting vocal complet, mais sa création est bien plus avancée que nous pouvions l'imaginer. IGN vient effectivement déjà d'en dévoiler une première bande-annonce, nous laissant apprécier un style artistique forcément proche des DC Universe Animated Original Movies. La vidéo qui introduit les personnages comme le roster d'un jeu vidéo est même accompagnée d'un synopsis, qui n'est qu'une adaptation du scénario de base des jeux de la saga.

Réalisé par Ethan Spaulding (Batman: Assault of Arkham) et écrit par Jeremy Adams (Teen Titans Go! Vs. Teen Titans), Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge sortira au printemps 2020 en Blu-ray, DVD et téléchargement numérique.