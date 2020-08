CINEMA : TENET, action renversante et guerre futuriste dans une ultime bande-annonce

Depuis hier, les reviews de TENET tombent sur la Toile et une bonne partie d'entre elles sont assez positives sur les qualités du nouveau film de Christopher Nolan, qui devrait bien nous retourner le cerveau d'ici quelques jours. Warner Bros. Pictures et l'industrie du cinéma comptent évidemment sur le long-métrage pour faire revenir du monde en salles là où la situation le permet, alors il n'est pas étonnant qu'une ultime bande-annonce ait été diffusée, qui nous en montre tout juste un peu plus par rapport aux précédentes.

Bande-annonce en VOSTFR

C'est donc avec en fond sonore la chanson The Plan de Travis Scott (après la collaboration marketing avec Fortnite c'est une suite logique), issue de l'OST du film, que nous découvrons John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki ou encore Kenneth Branagh au travers de quelques scènes inédites ponctuant les passages déjà dévoilés. La fin attire évidemment le plus notre attention, montrant des scènes de guerre où les soldats portent des masques, laissant penser qu'il s'agit du futur.

Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel...

Bande-annonce en VF

De nouvelles affiches internationales ont par ailleurs été partagées récemment, à retrouver en page suivante.

La date de sortie de TENET est fixée au 26 août en France, comptez-vous aller en salles pour le voir ? Si vous aimez la filmographie de Christopher Nolan, un coffret Blu-ray 4K Ultra HD réunissant 7 de ses films (Dunkerque, Interstellar, Inception, Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises et Le Prestige) est vendu 170,82 € sur Amazon.

