CINEMA : The Batman, un fan aurait résolu l'énigme du trailer

Le DC FanDome fut fort en émotions pour pléthore de fans. Certains attendaient le nouveau jeu de Warner Bros. Games Montreal quand d’autres voulaient découvrir la bande-annonce de la Snyder Cut de Justice League. Le trailer de The Batman fut également de la partie et ici c’est une certaine énigme laissée par l’Homme-Mystère, alias le Sphinx, qui nous intéresse.

So hyped for Matt Reeve’s Batman Movie, I decided to solve The Riddler’s code. #TheBatman pic.twitter.com/vsxVxucedv — Andrew Lane (@TheMasterD101) August 23, 2020

Un fanatique plus coriace que les autres du nom d’Andrew Lane a décidé de se retrousser les manches et de résoudre l’énigme avant tout le monde. Le passionné a remplacé quelques lettres par-ci, déchiffré d’autres symboles par-là, et il est finalement arrivé à cette réponse : « What does a liar do when he’s dead? He lies still. » Cela donne en français : « Que fait un menteur quand il meurt ? Même mort, il ment. »

Un petit jeu de mots fort sympathique pour nous plonger dans l’ambiance de ce futur Batman qui paraît autant sombre qu’énigmatique. The Batman est attendu dans les salles obscures pour le 1er octobre 2021.

