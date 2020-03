CINEMA : Wonder Woman 1984, de sublimes posters en armure dorée dévoilés

La réalisatrice Patty Jenkins a décidé de partir sur une promotion très colorée pour Wonder Woman 1984, certainement pour bien appuyer sur la date à laquelle il prendra place. Tout le concept du long-métrage reposera en effet sur la présence de Gal Gadot et Chris Pine dans les années 80, pour affronter une nouvelle menace incarnée par Pedro Pascal et Kristen Wiig, jouant respectivement Max Lord et Cheetah.

Tout le lore des Amazones ne sera pas en reste, alors que certains passages se dérouleront bien sur leur île, en témoigne la première bande-annonce diffusée en décembre dernier. Ce sera aussi l'occasion pour Diana Prince de changer un peu d'apparence, en lâchant ainsi sa tenue rouge, bleu et or emblématique pour une armure dorée qui fait déjà son petit effet.

Elle est d'ailleurs largement à l'honneur de trois superbes affiches toujours aussi colorées, dont une animée, où apparaissent aussi ses ailes étincelantes lui donnant une prestance presque divine.

La date de sortie de Wonder Woman 1984 est toujours prévue pour le 3 juin 2020, en espérant qu'aucun report ne soit annoncé d'ici là en raison de la situation sanitaire actuelle.