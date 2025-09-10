Cloudbet lance les marchés des playoffs de TI 2025 avec Xtreme Gaming comme favoris

Cloudbet, le premier bookmaker crypto, a publié l'ensemble des marchés de paris pour les playoffs de The International 2025.

Le Chinois Xtreme Gaming est en tête du tableau du vainqueur final avec une cote de 3,53 pour soulever l'Aegis of Champions, avec PARIVISION juste derrière à 3,58, ce qui prépare l'une des courses au titre les plus serrées depuis des années.

« Il est rare de voir un écart aussi minime entre les deux premiers », déclare le commentateur e-sport Tim "Dktruman" de Lange. « La série de victoires invaincues d'Xtreme leur donne une légère avance, mais PARIVISION a la profondeur d'effectif pour les défier à chaque étape. »

Pronostics pour TI selon les cotes

Ci-dessus : cotes pour la victoire à The International 2025 (cotes de Cloudbet au 10 septembre 2025). Les cotes sont susceptibles de changer. Source : Cloudbet.com

Xtreme Gaming arrive invaincu après quatre victoires en série. Avec Ame qui court toujours après sa première Aegis, l'équipe a prospéré dans une méta de fin de partie.

« Xtreme a maîtrisé le patch actuel, leur patience dans les matchs longs donne le ton », a ajouté de Lange. « Mais dans un meilleur des trois, cette force peut également être mise à l'épreuve si l'élan initial se retourne contre eux. »

Tidebound s'est également qualifié comme un outsider surprenant (pour tout gagner avec une cote de 7 ,20), tandis que Tundra Esports, qui joue avec un remplaçant au poste 5, fait face à une montée difficile avec une cote de 20,0.

« Chaque TI amène un cheval noir, et Tidebound a rempli ce rôle cette année », a noté de Lange. « Leur rythme agressif déstabilise les adversaires, bien que la constance dans un contexte de playoffs reste une question. »

Affrontement clé des playoffs : Heroic contre PARIVISION

L'un des affrontements les plus attendus verra Heroic affronter PARIVISION, avec l'entraîneur brésilien Filipe "Astini" Ribeiro de Parivision, face aux joueurs brésiliens de Heroic, 4nalog (João Giannini) au poste 2, et KJ (Matheus Diniz) en tant que capitaine et support au poste 5.

Les marchés de Cloudbet pour tous les matchs des playoffs comprennent la moneyline, le map handicap et le nombre total de cartes.

Ci-dessus : cotes de Cloudbet pour le match du tournoi The International Dota 2 PVISION contre Heroic. Les cotes sont susceptibles de changer. Source : Cloudbet.com

« La deuxième place de PARIVISION au FISSURE Universe : Episode 5 a prouvé qu'ils peuvent concourir au plus haut niveau », a déclaré de Lange. « Heroic apporte du style et du talent brut, mais PARIVISION a la cohésion. C'est un affrontement décisif. »

Veille de la méta : Invoker est de retour, et les parties sont longues

Avec l'objet Helm of the Dominator qui dicte le tempo, et des héros comme Invoker entre les mains de Bzm (Tundra) et No[o]ne (PARIVISION), les playoffs de cette année tendent à être longs. Le temps de recharge de 45 secondes de Helm en fait une alternative plus rapide et plus polyvalente au Hand of Midas et son temps de 110 secondes, une différence qui a déjà remodelé la façon dont les équipes abordent le milieu de partie.

« Nous sommes dans une véritable méta d'endurance », a expliqué de Lange. « Invoker a ré-émergé comme un choix central, et les équipes construites pour avoir le sang-froid en fin de partie auront l'avantage. »

Marchés Cloudbet pour The International 2025

Cloudbet offre des paris illimités pour The International 2025, ce qui signifie que les parieurs peuvent miser sans plafond maximum sur les marchés principaux de TI. Qu'il s'agisse de parier sur un vainqueur final ou sur des matchs de playoffs individuels, les clients peuvent placer autant de paris qu'ils le souhaitent, les marchés étant réglés instantanément en Bitcoin, Ethereum, USDT et plus de 40 autres cryptomonnaies.

« The International reste le titre le plus prestigieux de Dota 2. Xtreme a le momentum, mais TI a le don de produire des surprises », a déclaré de Lange. « Avec si peu de choses qui séparent les principaux prétendants, les parieurs devraient s'attendre à de la volatilité, et à des opportunités. »

Tim « Dktruman » de Lange

Il s'agit d'un commentateur et analyste de paris néerlandais sur CS:GO et Dota 2. Connu pour ses lectures de lignes précises et ses analyses de tournois, il apporte une couverture experte pour l'e-sport chez Cloudbet. Suivez-le sur X @dktrumantv.