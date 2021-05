Codemasters : EA Games veut laisser de la liberté au studio, comme Respawn

L'année dernière, Codemasters a failli être racheté par Take-Two Interactive, mais c'est finalement Electronic Arts qui a mis la main sur le studio anglais connu pour ses jeux de course comme F1 et DiRT. Andrew Wilson, CEO d'EA Games, a quand même tenu à rassurer les fans dans un entretien accordé à MCV.

Le patron d'EA Games est ainsi revenu sur ce rachat à 1,2 milliard de dollars et il affirme que Codemasters conservera son indépendance, comparant le studio à Respawn Entertainment, derrière Titanfall, Star Wars Jedi: Fallen Order, Apex Legends ou encore Medal of Honor: Above and Beyond et qui reste très libre dans ses projets :

Comme pour Respawn, notre position n'est pas d'arriver et de prendre Codemasters. Notre position n'est pas d'arriver et de transformer Codemasters en un autre studio d'Electronic Arts. Notre position concerne la création de possibilités. Cette industrie est fantastique, avec des talents créatifs. Et nous voyons peu d'avantages dans l'endoctrinement de ces fantastiques talents créatifs. Mais nous voulons leur donner accès aux choses que nous avons en raison de notre position dans l'industrie.

EA Games est en effet un mastodonte dans le milieu vidéoludique, avec de nombreux studios œuvrant sur des licences variées, mais pas question de placer Codemasters sur le développement d'un énième Battlefied ou Need for Speed. Et ça, ça arrange bien Frank Sagnier, CEO de Codemasters, très content de ce rachat, qui se profile davantage comme un gros partenariat :

EA nous apporte à plus granche échelle, avec sa force de vente et de marketing, une expertise de service live, une plateforme d'analyse de pointe, l'EA Access, l'EA Play et Origin. Codemasters a accès à chacune de ces opportunités. Je ne dis pas que nous allons tout prendre. Et c'est ça qui est génial. EA nous offre tous ses services, mais ne nous force pas à les utiliser si cela ne nous correspond pas. Donc, c'est vraiment un monde parfait pour le moment. Et c'est pourquoi je suis confiant, EA peut apporter beaucoup à Codemasters, j'espère que ce sera réciproque, parce qu'ils sont à l'écoute, et nous le sommes aussi.

Le rachat de Codemasters ne devrait pas changer grand-chose à l'avenir, nous devrions donc retrouver l'écosystème d'EA Games dans les futurs jeux du studio, avec leur intégration dans le service d'abonnement EA Play (inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate, qui coûte 12,99 € par mois), mais le studio anglais devrait rester libre. Codemasters planche pour rappel sur F1 2021, attendu cet été avec sept pilotes de légende dans l'édition Deluxe détaillée tout récemment. Autant dire que chez EA Games, les jeux de course vont vite être légion.