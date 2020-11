Commandos 2 HD Remaster : la version Switch tient enfin sa date de sortie

Commandos 2 HD Remaster avait été annoncé lors de l'E3 2019, le titre est sorti en janvier 2020 sur PC, puis en septembre dernier seulement sur PlayStation 4 et Xbox One. Une version manque encore à l'appel, pour les Switch de Nintendo, mais Kalypso Media et Raylight Games ne l'ont heureusement pas oublié.

Les studios viennent d'annoncer aujourd'hui que la date de sortie de Commandos 2 HD Remaster est fixée au 4 décembre 2020 sur Nintendo Switch. Cette version proposera des graphismes en haute définition et des contrôles adaptés, une interface modernisée et de nouveaux tutoriels (il fallait au moins ça pour un jeu datant à l'origine de 2001), et le titre sera optimisé pour les Joy-Con et les manettes Pro Controller. Voici les points à retenir de ce jeu de stratégie :

Jeu en haute définition avec des commandes retravaillées, une interface modernisée et un tutoriel entièrement repensé ;

Environnements interactifs : volez les armes et les uniformes ennemis, escaladez des poteaux, balancez-vous sur des câbles, nagez, utilisez des véhicules, infiltrez et quittez des bâtiments, des bateaux et des avions ;

Contrôlez neuf commandos uniques, dont un béret vert, un tireur d'élite, un expert en démolition, un plongeur, une séductrice et un voleur, chacun doté de compétences et spécialisations qui lui sont propres ;

La toute première apparition de la série Commandos sur Nintendo Switch : faites pivoter la caméra sur 360 degrés, zoomez et dézoomez, entrez et sortez sans effort des bâtiments, des sous-marins et des avions ;

Des scénarios authentiques de la Seconde Guerre mondiale : 10 missions dans 9 environnements différents, de jour ou de nuit et avec des effets météorologiques réalistes ;

Le choix vous appartient : la façon dont vous menez à bien chaque mission vous incombe. Testez chaque compétence et arme au cœur d'un gameplay exigeant ;

Des véhicules et des armes de la Seconde Guerre mondiale, dont des jeeps, des chars d'assaut, des camions, des bateaux, des lance-roquettes et des lance-flammes.

Il ne vous reste plus qu'un mois à patienter avant de retrouver Commandos 2 HD Remaster sur Switch, vous pouvez retrouver une nouvelle bande-annonce ci-dessus ainsi que la console de Nintendo en Édition Spéciale Fortnite à 299,99 € sur Amazon.fr.

