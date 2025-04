Comment créer la configuration de jeu PlayStation ultime ?

Aménagez votre sanctuaire

L'environnement dans lequel vous jouez influence aussi votre expérience de jeu. Éclairage, aération, chaise et même la déco peuvent soit vous plonger dans l’univers du jeu, soit vous déconcentrer.



Choisissez avec soin, votre table de jeu. Elle doit être assez spacieuse pour contenir tout votre matériel, et bien plus. Pensez à ajouter à votre décor une petite touche de mystère avec par exemple les jemlit mystery box. Elles sont idéales pour vous aider à aménager votre espace, car elles contiennent un peu de tout. En plus, son contenu n’est pas connu, ce qui crée un effet de surprise intéressant.

Dotez-vous d’un téléviseur adapté à votre PlayStation

La télévision fait partie des composantes les plus indispensables pour les sessions de jeu vidéo. Cet appareil est l’élément fondamental qui influence votre expérience et qui garantit une immersion absolue. Pour vous procurer votre téléviseur, vous pouvez choisir ceux fournis par Sony qui s'adaptent particulièrement aux besoins en son, image et éclairage de votre console.

Sinon, optez pour un téléviseur 4K, doté d’un taux de rafraîchissement élevé (au moins 120 Hz). Votre téléviseur doit être compatible HDR, pour profiter de toutes les subtilités et de tous les détails que le développeur veut partager avec vous.

Ainsi, si vous participez aux compétitions en ligne, il est recommandé de prendre un moniteur gaming. Celui-ci est conçu spécialement pour les jeux de consoles, et dispose d’une réactivité optimale pour les jeux vidéo rapides comme GORN 2, grâce au mode jeu automatique.

Une connexion internet haut débit

Que vous soyez un joueur saisonnier ou un joueur professionnel, la connexion internet est un incontournable pour bien configurer votre PlayStation. Qu’il s’agisse de mises à jour de contenus additionnels ou de jeux en streaming, vous devez opter pour une connexion internet haut débit.

La fibre optique est le meilleur choix, en connexion filaire, car elle est plus rapide, plus stable et permet de réduire les temps de latence. Si vous préférez les connexions sans fil, le WiFi 5 ou mieux encore le WiFi 6 ou le récent WiFi 7 est ce qu’il vous faut.

Pour des téléchargements rapides et fluides, choisissez une connexion internet avec un débit de 50 Mbps minimum (idéalement 100 Mbps ou plus), avec dans tous les cas un minimum de 10 Mbps.

L’éclairage, pour une ambiance immersive

Ajuster l’éclairage dans la pièce qui vous sert de salle de jeu n’aide pas seulement à mieux visualiser le jeu, cela influence aussi l'atmosphère du jeu et renforce l’immersion.

Installez par exemple des lumières LED RGB derrière votre télévision. Pourquoi des LED RGB ? Tout simplement parce qu’elles peuvent s’illuminer de plusieurs couleurs différentes ce qui permet de personnaliser l’ambiance en fonction des thèmes de jeux. Positionnez donc votre éclairage de façon stratégique.

Par ailleurs, il existe des systèmes d’éclairage intelligents qui réagissent en temps réel en fonction du son du jeu, ce qui transporte le jeu au-delà de l’écran et plonge le joueur dans une immersion totale.

Accessoires et audio

Les accessoires occupent une place de choix lors de vos sessions de jeux. Il ne faut donc rien négliger qui pourrait ruiner une belle partie. Prévoyez ainsi une station pour recharger vos manettes sans fil. Aussi, les caméras HD peuvent vous être très utiles si vous décidez de jouer en streaming ou lors des compétitions en ligne. Quant au casque Bluetooth ou vos AirPods de dernière génération, il est évident qu’ils doivent toujours être à portée de main.