Concord dévoile son contenu au lancement, ses tarifs et modes de jeu, c'est la douche froide

La semaine dernière, Sony Interactive Entertainment a enfin concrètement dévoilé Concord en introduction de son State of Play, un hero shooter 5v5 signé Firewalk Studios, dont les personnages appelés Freegunners partagent pas mal de points communs avec Les Gardiens de la Galaxie. La réception sur la Toile a été vraiment mauvaise de ce que nous avons pu voir et ça ne risque pas d'aller en s'arrangeant. En effet, de nouvelles informations ont été dévoilées sur le PlayStation Blog autour de la bêta et de l'Accès Anticipé avant le lancement. Pour commencer, Concord sera payant, ce qui risque d'être un frein quand d'autres jeux du même genre sont eux free-to-play, surtout qu'en dehors des cinématiques qui présenteront chaque semaine la vie de l'équipage et leurs relations, rien n'indique qu'un quelconque scénario soit présent.

Il faudra donc débourser 39,99 € pour se procurer l'édition standard de Concord, aussi bien en physique que dématérialisé, qui n'inclura au lancement que 16 Freegunners (les personnages jouables), 12 cartes sur lesquelles s'affronter et 6 modes de jeu en équipe. Bon, au moins, les mises à jour post-lancement seront gratuites et rajouteront un peu de tout cela. Le fait que le studio parle d'un « ensemble solide » en évoquant ce contenu de base a tout de même de quoi faire tiquer... Là où cela pique encore plus, c'est qu'au contraire des f2p, il sera donc nécessaire d'être abonné au PlayStation Plus pour y jouer sur PS5, soit un frein potentiel de plus. Et évidemment, le PSN sera requis sur PC, histoire de froisser encore plus de monde.

Une édition Deluxe numérique est également disponible en précommande sur le PlayStation Store, Steam et l'Epic Games Store au prix de 59,99 €, incluant en plus du jeu 16 skins, un Pack Monarque et un Accès Anticipé de 72 heures, autant dire rien que ne vaille la vingtaine d'euros supplémentaires demandée. Elle donnera aussi accès en avance à la bêta, qui devrait toutefois être accessible à n'importe qui.

Enfin, la description officielle du jeu dévoile les différents modes de jeu, qui seront ultra classiques pour ce type de production.

FORMEZ VOTRE ÉQUIPE Choisissez au début de chaque partie un des personnages et découvrez ses compétences et sa personnalité uniques. Vous pouvez le choisir en fonction de son rôle, ou vous souhaitez peut-être découvrir son histoire, déverrouiller tous ses objets cosmétiques et plus. C'est vous qui décidez qui vous souhaitez incarner, et l'impact que vous aurez pendant la partie. UNE NOUVELLE AVENTURE À CHAQUE PARTIE Découvrez six modes JcJ et une variété de cartes exotiques et fantastiques. Votre progression vous permettra de personnaliser votre équipe et de déverrouiller de nouvelles entrées dans le Guide galactique qui révéleront les mystères des Confins. Vous pourrez aussi relever les défis hebdomadaires du tableau des boulots. Votre progression sera constante, peu importe si vous gagnez ou si vous perdez une partie. MODES DE JEU Chasse aux trophées – Travaillez en équipe et abattez vos rivaux pour voler leurs cartes de trophée. L'équipe ayant le plus de points est victorieuse.

– Travaillez en équipe et abattez vos rivaux pour voler leurs cartes de trophée. L'équipe ayant le plus de points est victorieuse. Élimination – Obtenez des points en éliminant avec vos amis les Freegunners ennemis à chaque manche. L'équipe ayant le plus de points est victorieuse.

– Obtenez des points en éliminant avec vos amis les Freegunners ennemis à chaque manche. L'équipe ayant le plus de points est victorieuse. Contrôle de zones – Capturez et contrôlez avec votre équipe trois zones disséminées sur la carte. Plus vous contrôlez de zones, plus vous obtenez des points.

– Capturez et contrôlez avec votre équipe trois zones disséminées sur la carte. Plus vous contrôlez de zones, plus vous obtenez des points. Occupation – Trouvez et défendez une zone de la carte, ou éliminez l'équipe ennemie avant qu'elle ne puisse la défendre elle pour gagner.

– Trouvez et défendez une zone de la carte, ou éliminez l'équipe ennemie avant qu'elle ne puisse la défendre elle pour gagner. Chasse au signal – Trouvez avec votre équipe une zone et contrôlez-la avant la limite du temps imparti. L'équipe ayant le plus de points est victorieuse.

– Trouvez avec votre équipe une zone et contrôlez-la avant la limite du temps imparti. L'équipe ayant le plus de points est victorieuse. Récupération – Ramassez une précieuse cargaison et amenez-la dans une zone ou interceptez l'équipe adverse pour gagner. LAISSEZ VOTRE EMPREINTE Volez les munitions de l'ennemi, désarmez les Freegunners adverses, renforcez votre équipe ou dégagez le passage. Votre rôle dans l'équipe est toujours crucial.

Peu importe votre style de jeu, vous aurez l'occasion de changer le cours d'une partie et d'aider votre équipe à gagner. CONÇU POUR LA PS5 ET LE PC Formez une équipe avec vos amis sur PlayStation 5 et sur PC et profitez de la compatibilité cross-play.

Vous pouvez donc précommander Concord sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount au prix de 39,99 €. Sa date de sortie est pour rappel fixée au 23 août.