CONTROL Resonant : période de sortie et gameplay psychédélique pour cette suite où le FBC perd le contrôle

Si FBC: Firebreak n'a clairement pas répondu aux attentes de Remedy, ce faux pas ne va pas signer la fin du RCU (Remedy Connected Universe) pour autant. En effet, les développeurs de Control développent depuis un moment une suite qui ne sera pas simplement affublée d'un « 2 », mais se nommera bel et bien CONTROL Resonant. Elle a été introduite lors des Game Awards 2025 par une courte prestation scénique suivie par la diffusion d'une longue bande-annonce mêlant cinématique et quelques passages de gameplay, qui risque de vous faire quelques nœuds au cerveau.

SiJesse Faden sera bien présente d'une manière ou d'une autre, uniquement visible de dos dans ce qui apparaît comme des flashbacks dans le cas présent, le protagoniste de cette suite sera P6 aka Dylan Faden, son jeune frère ! La situation sera totalement hors de contrôle puisque l'action prendra place en dehors de l'Ancienne Maison dans cet Action-RPG d'aventure.

Après des années de captivité aux mains du Federal Bureau of Control (FBC), Dylan Faden est envoyé par ses anciens geôliers au cœur d'une crise surnaturelle dévastatrice.

Chargé de combattre une mystérieuse entité cosmique qui altère des aspects fondamentaux de notre réalité, Dylan doit maîtriser ses nouveaux pouvoirs pour affronter les multiples menaces qui accablent Manhattan.

Rejoignez Dylan dans cette suite du maintes fois primé CONTROL et explorez les vastes zones d'une ville ravagée par l'influence corruptrice du Hiss chaotique, du micro-organisme invasif Mold et d'autres menaces paranaturelles terrifiantes.

Sur le chemin qui lui permettra de libérer tout le potentiel de ses pouvoirs surnaturels, Dylan partira également à la recherche de sa sœur, Jesse Faden, directrice du FBC, afin de comprendre et de contenir les dangers qui ont débordé des murs de l'Ancienne Maison et menacent de détruire notre monde.

Faites l'expérience de l'Humanité au bord du gouffre

Découvrez les motivations des personnages et des entités qui peuplent Manhattan. Guidez Dylan dans sa quête d'identité, explorez les rouages du FBC et révélez les horreurs qui menacent l'humanité.

Affrontez des personnages anciens et nouveaux sur un chemin semé d'embûches, mais riche d'opportunités, tandis que la ville se métamorphose et que la réalité est redéfinie par une force divine.

Forgez votre chemin vers une puissance inégalée

Canalisez les expériences brutes du passé de Dylan pour comprendre son présent. Puisez dans le pouvoir qu'il doit apprendre à maîtriser et faites des choix qui façonneront la manifestation et le développement de ses capacités.

Explorez un système de progression complexe pour définir comment Dylan s'adapte aux dangers émergents. Tissez des liens essentiels à son combat pour préserver son humanité, alors qu'il passe d'ancien cobaye à super-arme paranaturelle.

Maniez le pouvoir, devenez l'arme

Affrontez des menaces en constante évolution, en utilisant l'environnement, en déployant des pouvoirs élémentaires et en exploitant la force brute de l'Aberrant, l'arme de mêlée polymorphe de Dylan.

Maniez l'Aberrant sous ses multiples formes mortelles. Frappez d'une force dévastatrice avec un marteau à deux mains et enchaînez les coups avec la précision fulgurante de deux lames, cette arme surnaturelle se métamorphosant à volonté pour relever chaque nouveau défi.

Plongez au cœur d'une réalité fracturée

Explorez différents quartiers de Manhattan dans un monde vaste, étrange et captivant, où une force cosmique envahissante remodèle l'environnement, transgresse les lois de la nature et déforme la gravité, transformant notre réalité en un cauchemar géophysique.

Traversez des lieux hallucinatoires et voyagez au-delà du monde matériel, dans un mystérieux espace métaphysique représentant la psyché tourmentée de Dylan.