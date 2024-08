Crimson Desert : 7 minutes de gameplay contre un boss poilu

Pearl Abyss s'est taillé une belle réputation avec Black Desert, un MMORPG à succès disponible sur ordinateurs et consoles de salon. Le studio coréen développe désormais Crimson Desert, un jeu d'action et d'aventure en monde ouvert, qui s'offre une nouvelle vidéo de gameplay à l'occasion de la gamescom 2024 :

Dans cette séquence, le Capitaine Kliff fait d'abord face à des bandits, du menu fretin comparé à ce qui l'attend après. Le héros doit en effet se battre contre Corne Blanche, une puissante créature de Pywel, née d'un blizzard d'après la légende. Un duel intense et impressionnant contre un boss à admirer ci-dessus. Le titre sera jouable lors de la gamescom 2024, les visiteurs pourront affronter Corne Blanche ou d'autres ennemis majeurs.

Crimson Desert est attendu sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One à une date encore inconnue. En attendant, vous pouvez retrouver Black Desert Prestige Edition à partir de 14,95 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.