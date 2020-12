Crimson Desert : un trailer de gameplay 4K hallucinant pour l'open-world des créateurs de Black Desert

Pearl Abyss s'est fait un nom à l'international avec Black Desert, un MMORPG d'abord remarqué pour ses graphismes d'exception avant d'être apprécié pour ses qualités. Le succès a été au rendez-vous sur PC, mobiles, PS4 et Xbox One, et un Battle Royale dérivé nommé Shadow Arena est même sorti depuis. Le studio sud-coréen voit désormais plus loin, et a trois projets dans ses cartons : PLAN 8, DokeV et Crimson Desert.

Crimson Desert avait été révélé en novembre 2019 avec une cinématique que vous pouvez retrouver ci-dessus, et promettait alors déjà de mêler les codes des jeux narratifs en solo à des fonctionnalités multijoueurs en ligne, ce qui lui vaut d'être décrit comme un « jeu d'action-aventure en monde ouvert » et non un MMORPG. Un peu de cela nous est montré dans une bande-annonce en 4K pour les Game Awards 2020, qui dévoile du gameplay et même des boss, un aperçu de l'histoire, et le protagoniste principal Macduff, un mercenaire opprimé qui se bat pour récupérer ses terres. Et autant se le dire, graphiquement, ça claque !

Crimson Desert est un jeu d'action-aventure révolutionnaire qui combine des éléments de jeux narratifs pour un seul joueur avec des fonctionnalités multijoueurs en ligne. Le jeu se déroule sur le continent de Pywel, un monde déchiré par la guerre, avec de nombreux territoires, villes, cultures et religions différents. Pywel est une terre pleine de bouleversements, avec de nombreuses zones, factions et régions qui se battent pour son contrôle. Au fur et à mesure que les joueurs progressent dans le jeu, des événements se produiront qui façonneront le destin de tous ceux impliqués. Dévoilé dans la bande-annonce, le principal protagoniste du jeu est Macduff, un mercenaire opprimé qui se bat pour récupérer ses terres. La bande-annonce comprend également un extrait de la rencontre de Macduff avec les principaux membres de son groupe de mercenaires, qui traverseront ensemble le continent de Pywel alors qu'ils s'efforcent de surmonter ses nombreux périls. Au fil de la bande-annonce, nous avons un aperçu des combats de Crimson Desert, y compris des combats frénétiques et de puissants combats de boss.

Crimson Desert est prévu pour l'hiver 2021 sur « consoles et PC ».