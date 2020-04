Shadow Arena : le Battle Royale dérivé de Black Desert Online tient sa date de sortie

Black Desert Online est l'un des MMORPG les plus populaires de ces dernières années, Pearl Abyss ayant réussi à capter l'attention sur son projet avec des graphismes léchés. Il a évolué avec des portages sur PS4 et Xbox One puis iOS et Android afin de toucher un public encore plus large, et les développeurs ont encore des idées derrière la tête.

La prochaine à se concrétiser, c'est tout simplement un Battle Royale gratuit en stand-alone. Shadow Arena devait à la base être un mode dérivé de Black Desert Online, mais il a finalement évolué pour devenir une expérience à part. Plusieurs essais techniques à grande échelle ont eu lieu, et il est désormais prêt à être lancé en Accès Anticipé. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec son concept, voici ce qu'il proposera.

Shadow Arena oppose 40 joueurs les uns contre les autres dans un combat impitoyable pour être la dernière personne debout sur le champ de bataille. Les joueurs peuvent choisir parmi neuf personnages jouables, chacun avec son propre style de combat. Pour atteindre le sommet du podium, les joueurs doivent combattre des monstres et collecter du butin pour améliorer leur équipement et gagner des améliorations. Cependant, une exécution irréprochable des compétences et des tactiques d'évasion sont essentielles pour assurer la victoire. Shadow Arena était à l'origine un mode du jeu Black Desert, finalement développé en version stand-alone. Alors que Shadow Arena s'inspire de Black Desert, il a su créer son propre style qui s'inspire des genres MOBA, Battle Royale et MMO. Shadow Arena propose trois modes de jeu : solo, duo et IA. Alors que les joueurs peuvent montrer leurs compétences en mode solo, un gameplay complexe et stratégique est nécessaire pour sortir victorieux en mode équipe. Le mode Duo permet aux joueurs de vivre des expériences coopératives pour style d'action PvP totalement différent. Les joueurs peuvent perfectionner leurs compétences avec les bots dans le mode AI.





Shadow Arena a vu sa date de sortie en Early Access fixée au 21 mai 2020 sur Steam, où il sera donc disponible en free-to-play. Dès le lancement, il sera jouable en anglais, allemand, espagnol, français, russe, polonais, turc, portugais, coréen, japonais, thaï, indonésien, chinois simplifié et chinois traditionnel. Futur hit en vue ?