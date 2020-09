Shadow Arena : un nouveau personnage rejoint le roster du Battle Royale

Shadow Arena s’est très récemment paré d’une grosse mise à jour. La plus grosse information contenue dans ce patch est l’ajout d’un tout nouveau duo de héros qui répond au nom de Ba-ri et Heilang. Si cette dream team ne compte que pour un personnage, c’est tout simplement parce qu’Heilang est en réalité le familier de la combattante.

C’est pourtant lui qui fera le gros du travail. Cette créature farouche est là pour servir de ligne de front à Ba-ri qui se retrouve bien démunie en son absence. Heilang est là pour infliger des dégâts, mais aussi pour créer une zone apportant une résistance de type Super Armure CC pour lui et les autres joueurs. En chevauchant Heilang, Ba-ri gagne également un boost de vitesse qui fait toute la différence, notamment pour pourchasser des ennemis.

Ba-ri et Heilang ne sont pas les seuls à avoir débarqué avec la dernière mise à jour. Le Battle Royale s’est également doté d’un mode Match à Mort qui met en scène deux équipes de cinq joueurs. Les participants doivent réaliser 30 attaques au cours d’un match de 20 minutes pour pouvoir l’emporter. La mort n’est pas définitive ici puisqu’il est possible de ressusciter au bout de 10 secondes et également de changer de personnage durant ce laps de temps.

