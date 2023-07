Cyberpunk 2077 : retrouvez-nous à 17h00 sur Twitch, pour un dernier tour d'horizon sur le jeu !

C'est reparti pour une dernière sortie à Night City. Retrouvez-nous à 17h00 pétante sur notre chaîne Twitch, pour explorer les bas-fonds de la ville. Au programme, du contenu secondaire sans toucher aux missions principales. Stream garanti sans spoilers et avec le moins de dialogues possible. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra attendre le DLC pour avoir un jeu sans bugs... Les lives sont également l'occasion de discuter du prochain jeu à diffuser, si vous avez des envies précises n'hésitez pas à conseiller Ghost !

Admirez avec nous les capacités graphiques du jeu avec le GeForce NOW et un GPU RTX 4080.

Vous pouvez aussi retrouver nos vidéos et nos lives sur l'actualité, la réalité virtuelle ou encore les consoles portables comme la ROG Ally, sur notre chaîne YouTube.